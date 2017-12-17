56 مصنع أدوية مهددة بالإغلاق

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❏ خضير: التكلفة الاستثمارية للمنشأت تتراوح بين 150 - 200 مليون جنيه

❏ الشعبة تطالب بمنح كل مستثمر حق إنتاج 10 مستحضرات



أحمد صبرى



أرسل اتحاد مصانع الأدوية تحت الإنشاء والجديدة ، مذكرة لوزارة الصحة متمثلة فى الإدارة المركزية للصيدلة، ووزارة الاستثمار، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المصانع الجديدة من الإغلاق، بسبب رفض وزارة الصحة تسجيل مستحضراتها الدوائية.



ويعانى أكثر من 56 مصنعا مرخصا ما بين صغير ومتوسط من رفض تسجيل مستحضراتها على مدى شهور، بحسب ما أعلن الدكتور حسين خضير، رئيس الاتحاد.



وتوقع خضير، أن يرتفع العدد إلى 158 مصنعا، خلال الفترة المقبلة، نظرا لوجود أكثر من 100 مصنع تحت الإنشاء.



وأوضح فى كلمة له بمؤتمر تحديات صناعة الدواء، الذى عقدته غرفة صناعة الدواء، وشعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية، الأسبوع الماضى، أن تكلفة إنشاء المصنع تتراوح بين 200-150 مليون جنيه، بعد الحصول على شهادات التصنيع الجيد، وتراخيص التشغيل من وزارات الصحة، والاستثمار، والصناعة، وتتراوح الاستثمارات المعطلة بين 8-11 مليار جنيه.



وأشار إلى أن تلك المصانع محلية، وبعضها لمستثمرين شباب من الصيادلة، مهددين بالإفلاس، حال استمر رفض تسجيل مستحضراتهم الدوائية، وأكد أنهم عقدوا لقاءات مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، ووعدوهما بحل مشاكلهم.



وقال إن هناك 8 مصانع توقفت عن الإنتاج تماما وقامت بتغيير نشاطها، وبقية المصانع ستتخذ نفس المسار، حال رفض مطالبهم.



وأكد أن مطالبهم تتمثل فى تعديل قوانين التسجيل والتسعير، مشيرا إلى أن القانون الذى صدر عام 2009 يمنع تسجيل أكثر من 18 مثيل للدواء الأصلى، وكان ينص قبل ذلك على أن لكل شركة الحق فى تسجيل وتصنيع المثائل دون التقيد بعدد.



وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة سترفع مذكرة بمطالب المصانع الجديدة والمتوقفة، وتشمل منح كل مصنع حق إنتاج 10 مستحضرات، بشكل أولى، مع عدم تقييدها بأصناف محددة. وأضاف لـ «المال»، على هامش المؤتمر، أن من بين المطالب ايجاد ألية عادلة لتسعير منتجات المصانع الجديدة، والمتوقفة، بحيث يكون السعر ملائم للتكلفة.



وطالب «عوف» بتعديل آليات التسجيل، بحيث تنتهى جميع الإجراءات خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن التسجيل فى القانون الحالى يستغرق أكثر من 5 سنوات.