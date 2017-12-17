أحمد إبراهيم رئيساً لمدينة الشيخ زايد

وجمال طلعت مشرفاً على وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة





بدور إبراهيم:

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 1097 لسنة 2017، بتولي المهندس أحمد إبراهيم محمد، نائب رئيس جهاز تنمية المدينة المليونية بالعلمين، القيام بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً وزارياً رقم 1096 لسنة 2017، بتولي المهندس جمال محمود طلعت، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف على وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة برئاسة الهيئة.​