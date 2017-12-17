6.1 مليار جنيه رصيد التمويل متناهى الصغر بنهاية الربع الثالث

محمد عمران 2



مروة عبد النبى



حقق نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر 6.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى، بزيادة 10% عن الربع الثانى من نفس العام.



وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استمرار الاتجاه الإيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر.



وأوضح عمران من خلال بيان صادر عن الهيئة قبل دقائق ارتفاع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر.



وأشار إلى زيادة عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر نوفمبر الماضى، تباشر نشاط التمويل متناهى الصغرمن مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرعا.



وتحصل الجهات العاملة فى هذا القطاع على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة التى تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادى ملموس على قطاع عريض من المجتمع ونشر الشمول المالى ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق.



ولفت عمران إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبية – معهد الخدمات المالية - لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر، حيث عرضت الجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لطبيعة الأخطار التى يتعرض لها عملائها ومتطلباتهم فى الحماية التأمينية ومحافظ التمويل الخاصة بالجمعيات.



وشارك فى اللقاء رئيس الإتحاد المصري للتأمين وممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وممثلين عن الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأوضح قدرات شركات التامين الكبيرة فى تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر تفعيلا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى رخص لشركات التأمين باصدار وثائق تامين متناهى الصغر الكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية واتاحة طباعتها وتوزيعها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغير من الهيئة والأستفادة من فروعها المنتشرة فى انحاء متعددة من محافظات الجمهورية وخاصة فى الأماكن النائية.



وأكد عمران على أن شركات التأمين قد أبدت إهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغرعلى تقديم منتجات تأمين تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهي الصغر لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر ودعم الإقتصاء القومي.

