J-Pal العالمى ينتهى من دراسة سوق المتناهى الصغر خلال عام

حسن إبراهيم

أحمد الدسوقى ـ سيد بدر



توقع حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، انتهاء المركز العالمى للأبحاث J-Pal من دراسة القطاع خلال عام على أقل تقدير.



قال إبراهيم، فى تصريح لـ«المال»، إنه سيتم توقيع البروتوكول مع المركز العالمى قريبًا، مؤكدًا أن المركز أجرى دراسات فى أكثر من دولة حول العالم حول هذا الأمر ومتخصص بشكل كبير فى هذه النوعية من الدراسات.



ولفت إلى أن المركز سيركز فى دراسته على وضع التمويل متناهى الصغر الإسلامى فى مصر بمقارنة بنظيره التقليدى، مضيفًا: «لا توجد تمويلات إسلامية فى سوق التمويل متناهى الصغر».



وأشار إبراهيم إلى أنه كانت هناك محاولة من قبل بعض الجمعيات الكبرى العاملة بالسوق لطرح منتج إسلامى مع إحدى المؤسسات الدولية، إلا أنها لم تظهر للنور حتى الآن.



يعد J-Pal أحد المراكز الأكاديمية البحثية حول العالم، ويضم 158 باحثًا وأستاذًا أكاديميًّا من 51 جامعة، ويستهدف إجراء تجارب علمية لقياس أثر البرامج الهادفة لتنمية المجتمعات، واستخدام النتائج بعد ذلك كأدلة علمية تقدم لصانعى القرار لتعديل السياسات بصورة عامة.



وكان إبراهيم قد قال فى وقت سابق، إنه اجتمع مع فريق عمل المركز العالمى بهدف دراسة طبيعة المنتجات التى تحتاجها السوق وأبرزها منتج التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لرصد الفجوة التمويلية للتعرف على القطاع عن قرب.



وناقش الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها دور قانون التمويل متناهى الصغر فى تنظيم سوق الإقراض فى مصر، بجانب السماح للجمعيات بتمويل الأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل، لكنه يمنع القروض العينية الذى يتيح للجمعيات شراء السلع والمنتجات ثم إعادة بيعها للعميل.



وفى سياق متصل، قال المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت تراخيص لنحو 840 جمعية متناهية الصغر حتى الآن، مضيفا:«ما زال هناك جمعيات تتقدم بأوراقها للحصول على الترخيص».



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.