EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هيرميس تخصص 250 مليون جنيه لنشاط خدمات البيع بالتقسيط
الأحد 17 ديسمبر 2017 11:22 ص
هيرميس
أخر الأخبار
هيرميس
خالد بدر الدين:
أعلنت المجموعة المالية هيرميس المصرية أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، في بيان للبورصة إنها خصصت 250 مليون جنيه (14.05 مليون دولار) لاستثمارها في نشاط خدمات البيع بالتقسيط في مصر.
وأضافت الشركة التى تتخذ من القرية الذكية على أطراف القاهرة كقرا لها في بيان للبورصة بتاريخ 14 ديسمبر إن النشاط الجديد يأتي وفقا لاستراتيجية الشركة في "تنويع أنشطتها ومنتجاتها في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية".
وذكرت وكالة رويترز إن شركة هيرميس تعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأمريكا.
وقفزت أرباح هيرميس بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 990.724 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل خسارة 47.537 مليون جنيه خلال نفس الشهور من العام الماضى وذلك بدعم من بيع استثمارات مالية وإيرادات الفوائد والتوزيعات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا