هيرميس تخصص 250 مليون جنيه لنشاط خدمات البيع بالتقسيط

هيرميس

خالد بدر الدين:



أعلنت المجموعة المالية هيرميس المصرية أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، في بيان للبورصة إنها خصصت 250 مليون جنيه (14.05 مليون دولار) لاستثمارها في نشاط خدمات البيع بالتقسيط في مصر.



وأضافت الشركة التى تتخذ من القرية الذكية على أطراف القاهرة كقرا لها في بيان للبورصة بتاريخ 14 ديسمبر إن النشاط الجديد يأتي وفقا لاستراتيجية الشركة في "تنويع أنشطتها ومنتجاتها في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية".



وذكرت وكالة رويترز إن شركة هيرميس تعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأمريكا.



وقفزت أرباح هيرميس بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 990.724 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل خسارة 47.537 مليون جنيه خلال نفس الشهور من العام الماضى وذلك بدعم من بيع استثمارات مالية وإيرادات الفوائد والتوزيعات.