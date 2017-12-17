تباين استجابة ربحية الخدمات المالية للتعويم

سامح الترجمان

❏ سامح الترجمان: القطاع أكبر المستفيدين من تحرير سعر الصرف.. وطرح ابن سينا الدليل

❏ مصطفى عبدالعزيز: «بلتون» تحقق أعلى معدلات المكاسب منذ التسعينيات

❏ «هيرمس» الناجح الأبرز فى 9 شهور.. و«ثمار» تضاعف إيراداتها

❏ ارتفاع أرباح «برايم القابضة» %574 مسجلة 19 مليون جنيه

❏ طارق أباظة: ارتفاع المصروفات سبب عدم توافق معدلات الربحية مع أداء السوق

❏ محمد متولي: «إتش سى» استفادت بقطاعات «السمسرة» و«إدارة الأصول» فقط

❏ إيهاب سعيد: إيرادات القطاع متواضعة.. والطروحات الحكومية الأمل الكبير

❏ عامر عبدالقادر: نستهدف المثلث الذهبى فى تعاملات السمسرة



أحمد على – مصطفى طلعت



استجابة توصف بـ«البسيطة».. هكذا جاءت ربحية شركات قطاع «الخدمات المالية» عقب انتهاء العام الأول لـ«تعويم الجنيه»، وذلك رغم المستويات القياسية التى تشهدها البورصة المصرية من حيث أداء المؤشرات أو على مستوى حجم التداولات التى ارتفعت بمقدار 4 أضعاف لتتخطى حاجز الـ 1.5 مليار جنيه فى الفترة الراهنة، مقارنة بـ 300 – 400 مليون جنيه قبل قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى مطلع نوفمبر 2016.



وأظهر رصد القوائم المالية للشركات المقيدة فى البورصة تباين كبير فى نتائج أعمالها، فهناك شركات سجلت أداءًا مميزًا عبر ارتفاع أرباحها بنسبة كبيرة، فى حين أن هناك شركات لم يحالفها الحظ فى زيادة أرباحها، وأخرى عانت من تكبدها خسائر خلال التسعة شهور الأولى من 2017.



«المال» بحثت أسباب تباين نتائج الأعمال مع عدد من مسئولى شركات الخدمات المالية المقيدة، بجانب ضعف معدل استفادة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من قرار «تعويم الجنيه».



من جانبهم، أكد الخبراء أن قطاع «الخدمات المالية» يعتبر من أبرز القطاعات الأكثر استفادة من قرار تحرير سعر الصرف، مدللين على ذلك بارتفاع قيم التداولات والتدفقات النقدية الواردة من قبل المستثمرين الأجانب بشكل خاص.



وأضافوا أن قطاع الخدمات المالية سيجنى لاحقًا ثمار «التعويم» فى ظل الاهتمام المتزايد بالبورصة المصرية، بجانب الطروحات المحتملة بالسوق العام المقبل، خاصة الحكومية منها.



يُذكر أن «الحكومة» تعتزم طرح عدد من شركاتها بالبورصة خلال 2018، بداية من «إنبى» بطرح %24 من أسهمها خلال النصف الأول، بجانب طرح بنك القاهرة بنهاية العام ذاته.



وأوضح بعضهم أن عدم استجابة شركاتهم بالشكل المطلوب لأداء مؤشرات البورصة وأحجام تداولاتها يعود الى ارتفاع المصروفات المرتبطة بالخدمات المقدمة ومنها المصروفات التمويلية «الفوائد البنكية» والناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة.



وارتفع سعر الفائدة بمعدل %7 فى العام الأول لـ «تعويم الجنيه» ليصل سعر الاقتراض والإيداع لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %18.75 و19.25 % على التوالى.



بلتون نجاحات لم تنعكس على نتائج الأعمال





من جانبه، قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، إن قطاع الخدمات المالية كان من أكثر القطاعات استفادة من قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» فى مطلع نوفمبر 2016.



وأضاف أن العام الأول لتعويم الجنيه شهد ارتفاع معدلات اهتمام المستثمرين بشكل عام بالسوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة حجم تداولات المتعاملين الأجانب تحديدًا فى البورصة.



وأوضح أن زيادة التداولات انعكست بصورة إيجابية على إيرادات قطاعات السمسرة بشركات الخدمات المالية، مع بدء دوران عجلة الطروحات.



وأشار الترجمان، إلى أن طرح شركة «ابن سينا» والذى أدارته «بلتون» مؤخرًا، كان دليلًا على الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية عقب «تعويم الجنيه».



من جانبه، قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، إن «بلتون» نجحت فى الاستفادة من إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصرية عقب التعويم.



وأضاف أنه على صعيد قطاع السمسرة نجحت «بلتون» فى تحقيق أعلى أرباح منذ التسعينيات، بالإضافة إلى نمو الحصة السوقية للشركة من سوق السمسرة بمعدل 3 أضعاف، واصفًا «بلتون» بأنها الأكثر نموًا بين شركات الوساطة المالية خلال 2017.



وحقق نشاط السمسرة بـ«بلتون القابضة» إيرادات بـ405.176 مليون جنيه فى الـ9 شهور الأولى من 2017، مقارنة بـ39.873 مليون فى الفترة نفسها العام الماضى، بنمو %916.



وعلى صعيد قطاع «بنوك الاستثمار»، أوضح أن «بلتون» تعاقدت على إدارة 10 ملفات تُجهز لطرحها بالبورصة، مشيرًا إلى تنفيذ طرح «MTI» و«ابن سينا» بنسب نجاح كبيرة العام الحالى.



وفيما يتعلق بقطاع ادارة الأصول، أشار عبدالعزيز، إلى أن شركته اتبعت إستراتيجية توسعية خلال العام الحالى، أدت إلى زيادة حجم الأصول المدارة بنسبة %50، بالإضافة إلى إطلاق صندوق استثمارى جديد مخصص لأدوات الدين المحلية.



يذكر أن «المال» كشفت عن ارتفاع حجم الأصول المدارة بواسطة «بلتون القابضة» لـ 27 مليار جنيه فى نهاية 2017، مقارنة بـ 18 مليارا مطلع العام ذاته بنسبة نمو بلغت %50.



وحقق نشاط إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بشركة «بلتون القابضة» إيرادات بنحو 19.959 مليون جنيه فى الـ9 شهور الأولى من 2017 مقارنة بـ21.699 مليون فى الفترة المقارنة.



وألمح إلى أن شركته نجحت فى تسجيل أعلى معدلات للتغطية بالطروحات التى نفذتها خلال العام الحالى، إذ بلغ معدل تغطية طرح «ابن سينا» نحو 18.3 مرة تقريبًا.



يُذكر أن حجم طلبات تخصيص أسهم الطرح الخاص بشركة «ابن سينا» بلغت نحو 22.5 مليار جنيه، فيما شهدت العملية الترويجية مشاركة نحو 120 صندوقا استثماريا أجنبيا.



وعن خسائر الربع الثالث من 2017، أكد أن شركته قامت بإعادة هيكلة شركتها التابعة «أرباك جريسون الأمريكية خلال تلك الفترة، وهو ما إدى إلى تحملها خسائر مؤقتة.



يُذكر أن «بلتون» أعلنت عن تكبدها خسائر بلغت 23.323 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2017، مقابل صافى ربح 2.391 مليون بالفترة ذاتها من العام السابق.



وأظهرت القوائم المالية لـ«بلتون» أن بند الأجور والرواتب ارتفع بنسبة %199.3 ليسجل 197.329 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2017، مقارنة بـ65.919 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى.



«إتش سى» قطاعات مستفيدة وأخرى متضررة



من جهته، قال محمد متولى، نائب رئيس مجلس ادارة شركة «إتش سى» للاستشارات المالية، إن العام الأول لـ«تعويم الجنيه» شهد استفادة قطاعات بالشركة وأبرزها «السمسرة» فيما تتضررت قطاعات أخرى مثل «الاستحواذات».



وأضاف أن قرار تعويم الجنيه كان إيجابيًا على سوق المال، وتسبب فى تدفق نقدى عقب زيادة الإقبال من المستثمرين وتحديدًا الأجانب فى ظل انخفاض ثمن الفرصة الاستثمارية محليًا.



وأوضح أن التعويم جعل التدفقات النقدية غير معبرة عن القيمة الحقيقية للشركات، مما تسبب فى اختلال التقييم، مشيرًا إلى أنه يتم بإحدى طريقتين: «قيمة الأصول» أو «التدفقات النقدية».



وأشار إلى أن اختلال تقييمات الشركات خلال العام الحالى أدى إلى تضرر قطاع «بنوك الاستثمار»، وتحديدًا فيما يتعلق بعمليات الاستحواذات والتى توقفت مؤقتًا، على حد وصفه.



وأكد أن ارتفاع التداولات وتسجيل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ونظيره للأسهم المتوسطة والصغيرة EGX70 ارتفاعات قياسية أسهم فى تحسن أداء قطاع إدارة الأصول العام الحالى.



وتوقع استمرار الأداء الجيد لقطاع الخدمات المالية خلال عام 2018، مشيرًا إلى تحسن نتائج أعمال «إتش سى» خلال الفترة المنتهية من العام الحالى، رافضًا فى الوقت نفسه الكشف عنها لحين انتهاء العام واعداد التقرير السنوى.



«النعيم» والتحول للربحية



تحولت شركة «النعيم» القابضة للربحية خلال التسعة شهور الأولى من 2017، مسجلة صافى ربح 1.029 مليون دولار– ما يعادل 18.2 مليون جنيه– مقارنة بخسائر 1.622 مليون.



وأكد طارق أباظة، العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة «النعيم»، أن قطاع الخدمات المالية استفاد بشكل كبير من قرار تعويم الجنيه، وذلك على عدة قطاعات أبرزها «السمسرة».



وأضاف أن التدفقات النقدية الواردة لسوق المال ارتفعت 4 أضعاف خلال العام الأول لـ«التعويم» ومن ثم تحركت شركات الخدمات المالية بشكل إيجابى مما أثر على نتائجها المالية.



وأوضح أن عدم تمشى نسبة النمو والتحسن فى نتائج أعمال شركته مع الارتفاع الكبير فى قيم التداولات يعود إلى ارتفاع المصروفات المختلفة والمرتبطة بمهام «الخدمات المالية».



وأشار إلى أن «النعيم» ركزت خلال العام الأول لـ«تعويم الجنيه» على زيادة حصتها السوقية من تعاملات الأفراد، لافتًا إلى امتلاك شركته خطة عمل حتى 2020، يتخللها هدف رئيسى هو زيادة الحصة السوقية من قطاع الخدمات المالية.



وتوقع استمرار الأداء الإيجابى لقطاع الخدمات المالية خلال عام 2018 المقبل، وذلك نظرًا لخطوات الإصلاح الاقتصادى بشقيه «المالى والنقدى» التى تتبعها الحكومة خلال الفترة الراهنة.



وشهدت القوائم المالية غير المجمعة للنعيم خلال التسعة شهور الأولى من 2017، تحقيق صافى ربح 1.7 مليون دولار مقارنة بـ 1.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.



«ثمار» ارتفاع كبير فى الإيرادات



وحققت شركة المصرية العربية «ثمار» للوساطة المالية نموًا كبيرًا بنسبة %188.1 فى صافى أرباحها خلال النصف الأول من 2017، مسجلة 5.4 مليون جنيه مقارنة بـ 1.8 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى.



وأظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2017 لتسجل 15.3 مليون جنيه مقارنة بـ8.4 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى، بنمو 81.4 %.



«أصول» نمو الأرباح بدعم الإيرادات



حققت شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية صافى ربح 2.1 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقابل أرباح بقيمة 849.4 الف جنيه، الفترة المماثلة من 2016.



ورغم ارتفاع إيرادات وعمولات السمسرة من 12.9 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة إلى 20 مليون جنيه، إلا أن إجمالى المصروفات صعد أيضا من 9.9 مليون إلى 12.6 مليون جنيه.



وارتفعت مصروفات المرتبات والأجور من 4.9 مليون جنيه إلى 6.2 مليون، وتضاعفت مصروفات الصيانة من 142.7 ألف إلى 642.3 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأدوات المكتبية والمطبوعات.



وسجلت الشركة المركز التاسع عشر، فى ترتيب شركات السمسرة خلال شهر نوفمبر، بإجمالى تعاملات 521.12 مليون جنيه، وحصة سوقية %0.9، مقابل المركز الثانى عشر خلال شهر أكتوبر، بإجمالى 1.59 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.6، بينما جاءت أصول فى المركز 18، بإجمالى تعاملات 7.25 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.3 على مدار الـ 11 شهرا المنقضية من العام الجارى.



وقال ايهاب سعيد العضو المنتدب للفروع بشركة اصول للوساطة وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أنه برغم إرتفاع السوق بشكل ملحوظ منذ تحرير سعر الصرف إلا أنه عند مقارنة قيم التداول بقترات ما قبل التعويم وإنخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه يلاحظ أن التداولات لم تعود معدلاتها الطبيعية.



وأكد أن أرباح الشركات المدرجة بالقطاع ما زالت متواضعة وغير مرضية رغم إرتفاع إيرادات السمسرة، نتيجة إرتفاع المصاريف والتكاليف العمومية والإدارية، موضحاً أن العائد على الإستثمار فى نشاط السمسرة أصبح أقل فى ظل إرتفاع معدلات الفائدة على الإيداع والإقتراض وتمويل الشركات لجزء كبير من عمليات الكريديت والشراء بالهامش عبر البنوك.



وأشار«سعيد» إلى أن الإرتفاعات الحالية فى أسهم قطاع الخدمات المالية ما زالت متواضعة، والتوقعات كانت تشير إلى إنطلاقة أكبر، وذلك بفعل عدة ضغوط الأولى فرض ضريبة الدمغة على تعاملات السوق بعد شهور قليلة من التعويم والتى أدت إلى تراجع قيم التداولات من 2 مليار جنيه بعد التعويم مباشرة إلى مليار جنيه فى المتوسط، فضلا عن أنه لم يتم إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى الان، إذ تم تأجيلها فقط.



وأوضح العضو المنتدب لـ «أصول» أن تأخر الدولة ايضا فى البدء بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التى أعلنت عنه بعد التعويم مباشرة أثر بشكل غير مباشر على حركة السوق ككل وقطاع الخدمات المالية بشكل خاص، إذ أن عدد كبير من المستثمرين قام بتسييل محافظة إنتظاراً للدخول وهو ما لم يحث.



ولفت إلى أنه لم يتم طرح شركة حكومية واحدة حتى الان برغم مرور نحو عام على إطلاق البرنامج، قائلا: «تاخر برنامج الطروحات يشعر المستثمر الأجنبى أن الدولة غير جادة فى التنفيذ رغم أنه سيجذب سيولة وقاعدة عملاء كبيرة للسوق».



أضاف: «إنتعاشة القطاع متوقفة على قيد شركات حكومية جديدة بالسوق أوطرح حصص إضافية من شركات مقيدة، تهدف إلى زيادة معدلات السيولة وتنشيط أحجام وقيم التعاملات».



«بايونيرز» انخفاض فى الأرباح



وحققت بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية أرباح بقيمة 697.5 مليون جنيه، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل أرباح بلغت 855.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال الربع الثالث من 2017 ارتفاع أرباحها %61 لتسجل 243.4 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 151.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016، نتيجة زيادة الايرادت إلى 2.4 مليار جنيه، مقابل 795.5 مليون جنيه بالفترة المماثلة.



ويقع تحت مظلة بايونيرزالقابضة عدد من الشركات تعمل فى نشاط السمسرة والاستشارات المالية منها بايونيرز ورؤية أون لاين وبايونيرز بى لتداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى أموال وبايونيرز كابيتال ونمو والحصن وثروة للاستشارات، كذلك بايونيرز لصنايق الاستثمار.



وتوقع عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إرتفاع فى أحجام التداول خلال الفترة المقبلة مع بدء برنامج الطروحات الحكومية، مرجحاً أن تتخطى قيم التداولات حاجز الـ 2.5 مليار جنيه فى 2018 ما يمثل عودة للمعدلات الطبيعية،وهو ما يمثل عنصر دفع لشركات السمسرة وقطاع الخمات المالية.



وأكد أنه برغم الانتعاشة التى حققها قطاع الخمات المالية بعد التعويم إلا أنها ما زالت ضعيفة مقارنة بزيادة التكاليف والمصروفات، لافتا إلى أن غالبية شركات السمسرة لم تقم بضغط المصاريف طوال الفترة الماضية للحفاظ على جودة الخدمات وإنتظارا لإنتعاشة كبيرة خلال 2018.



لفت «عامر» إلى أن شركته بدأت فى خطة توسعية تركز على التوسع الجغرافى من خلال زيادة عدد الفروع والاصول بها حاليا إلى 14 فرع على مستوى الجهورية، بالإضافة إلى تطوير أقسام التحليل الفنى والبحوث، وتفعيل ديسك المستثمرين العرب.



وأكد أن شركته تستهدف الوصول إلى المثلث الذهبى فى تعاملات السمسرة خلال الربع الأول من العام المقبل، فى ظل توقعات تحسن قيم التداول والاستعداد لطرح شركة «رؤية» للاستثمار العقارى - شركة تابعة لمجموعة بايونيرز القابضة بالبورصة - الذى من المتوقع بحلول الربع الأول من 2018 بما يدعم ترتيب الشركة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى ان البدء فى إنخفاض معلات التضخم مؤخراً وما سيتبعها من إنخفاض فى معدلات الفائدة سيسهم فى إرتفاع العائد على الاستثمار فى المجال، ودخول المستثمرين الأجانب بشكل أكبر من الواضح حالياً.



وإحتلت الشركة المرتبة السادسة فى ترتيب شركات السمسرة خلال شهر نوفمبر الماضى، مقابل المركز الخامس خلال أكتوبر السابق له، بينما جاءت فى المرتبة السابعة فى تعاملات أول 11 شهر من العام الحالى، محققة تداولات بقيمة 24.2 مليار جنيه وحصة سوقية %4.2 من خلال بيع وشراء 8.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 952.4 ألف عملية.



«هيرمس» نجاح كبير



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، خلال التسعة شهور الاولى من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة قياسية بلغت %5455 اذ سجلت نحو 1.017 مليار جنيه مقارنة بـ 18.19 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.



وأوضحت «هيرمس» ان ايراداتها التشغيلية خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجارى بلغت نحو 2,793 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 982 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2016.



الايرادات تنمو بأرباح «برايم»



ونجحت شركة «برايم» القابضة فى زيادة أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 18.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بنسبة نمو قدرها %574.



وأظهرت قوائم «برايم القابضة» المالية ارتفاع ايرادات نشاطى ادارة الاستثمارات المالية «الاصول» وعمولات تداول الاوراق المالية «السمسرة» بـ %342.19 للأول، وبـ %27.2 للثانى.



وسجل نشاط ادارة الأصول ايرادات بقيمة 20.739 مليون جنيه فى تسعة شهور الأول من 2017 الجارى مقارنة بـ 4.690 مليون جنيه فى نفس الفترة من 2016 الماضى، فيما سجل نشاط السمسرة ايرادات بقيمة 13.770 مليون جنيه مقارن ة بـ 10.825 مليون جنيه.

