اليوم.. أولى جلسات دعوى أكيومن ضد الرقابة المالية

أكيومن

❐ مصدر: الهيئة تأكدت من صحة التقييم ولا يوجد ما يُلزم بإعلان قوائم التوابع

❐ محلل مالى: تقرير «أصول» جاء متحفظاً ولم يشمل القيمة السوقية لاستثمارات الشركة



مصطفى طلعت



تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد أولى جلسات الدعوى القضائية التى رفعتها شركة أكيومن لإدارة المحافظ للمطالبة بوقف العمل بدراسة القيمة العادلة لسهم غاز مصر، والتى حددتها بـ175 جنيهًا، مختصمة الممثل القانونى لشركة أصول عربية - التى أعدت التقرير - ورئيسى هيئة الرقابة المالية البورصة بصفتيهما، واستندت الدعوى أيضًا إلى أن القيمة العادلة للسهم تصل إلى 686 جنيهًا كحد أدنى - من وجهة نظر مقيم الدعوى.



وطالبت «أكيومن» رئيس البورصة بإلزام شركتى غاز مصر وأصول عربية بإظهار ميزانيات الكيانات التى تساهم فيها غاز مصر، والتى ستظهر أن القيمة العادلة الواردة فى تقرير التقييم متواضعًة للغاية.



ويعود أصل أزمة شركة غاز مصر إلى قيام الهيئة منذ عدة أشهر بإيقاف السهم عدة مرات مع المطالبة بتعيين مستشار مالى مستقل لتحديد قيمة عادلة له، وهو ما تم بالفعل، عبر قيام «أصول عربية» بتقدير القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه، وتم اعتماد نتيجة التقييم من جانب هيئة الرقابة المالية، وبعد ذلك تخطى سعر السهم تلك القيمة ليصل الى 207 جنيهات مؤخرًا.



يذكر أن سهم غاز مصر سجل ارتفاعات كبيرة ليصعد من 52 جنيهًا بشهر مارس إلى250 - 280 جنيهًا خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين.



وقال مصدر رفيع المستوى بسوق المال إن الهيئة تملك عدة عناصر تستند إليها فى القضية، أولها بمراجعة دراسة القيمة العادلة تأكدت من الالتزام بمعايير التقييم المالى والمحاسبة وسلامة البيانات واعتمادها من الشركة محل التقييم، فضلا عن أن مقيم الدعوى – أكيومن – لم ترسل مذكرة اعتراض رسمية للهيئة على القيمة العادلة.



وتابع: إن الهيئة ستستند أيضا إلى أن مقيم الدعوى غير ذى صفة، لكون "أكيومن" لا تملك حصة مباشرة فى الشركة، وستطالب بانتداب خبير للفصل فى صحة دراسة القيمة العادلة من عدمه، علاوة على وجود تلاعبات على السهم، تم إثباتها منذ فترة وعلى خلفيتها حدث إيقاف لأكواد بعض المتعاملين على السهم.



وحول ما ورد فى الدعوى عن المطالبة بإظهار ميزانيات الشركات التابعة لغاز مصر، قال المصدر إنه لا يوجد بمعايير المحاسبة المصرية أو الدولية أو أى قواعد فى سوق عالمية ما يلزم البورصة بمطالبة الكيانات المقيدة بإعلان القوائم المالية لشركاتها التابعة، لا سيما أن غاز مصر لا تمتلك حصصًا حاكمة فى التوابع، وإنما حصص أقلية.



وذكر المصدر أن مجلس إدارة غاز مصر كان قد اعتمد تقرير تقييم السهم، ما يثبت عدم وجود أى خلل يشوبه، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات التى طبقتها الهيئة على سهم غاز مصر تم تنفيذها على عدة شركات أخرى مرت بنفس الحالات، مثل ميراكو وشمال أفريقيا للاستثمار العقارى.



كما أشار الى الارتفاعات التى سجلها سهم «غاز مصر» خلال جلستى الاربعاء والخميس الماضيين بنسب بلغت %9 و%5 على التوالى، ما يستدعى من الجهات الرقابية فحص التعاملات.



من جهته، قال مجدى عبدالمعبود، محامى أكيومن بالقضية، إن الأخيرة تدير محافظ لنحو50 عميلاً يمتلكون ما يقارب %15 من أسهم «غاز مصر»، علمًا بأن نسبة التداول الحر للشركة تقترب من %20.



وأوضح أن القيمة العادلة المقدرة لسهم غاز مصر، وفقًا للدعوى، تصل إلى 686 جنيهًا، إذا تضمنت شركة جاسكو – المملوكة للأولى بنسبة %15 والتى يصل حجم ميزانيتها إلى 34 مليار جنيه.



وقال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية – فضل عدم نشر اسمه- إن تقييم «غاز مصر» الذى أعدته «أصول عربية» جاء متحفظًا، فلم يتضمن القيمة السوقية للاستثمارات فى الشركات التابعة البالغة نحو 14شركة، وعلى رأسها المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو».



وأشار إلى أن الجهة التى أعدت التقييم اكتفت بحساب الاستثمار بـ«جاسكو» وفقاً للقيمة الدفترية التاريخية، دون حسابها فى الوقت الحالى، مضيفاً: «وفقا للتقييم المعلن فإن قيمة استثمار غاز مصر فى شركة جاسكو تمثل حوالى %5.61 من إجمالى القيمة العادلة، وهو رقم ضعيف».



ولفت المحلل المالى إلى أنه كان يجب تقييم كل نشاط أو استثمار على حدة من الشركات التابعة لغاز مصر.



وكانت غاز مصر قد طالبت «الرقابة المالية» بالتحقق من صحة وسلامة العمليات التى تتم على الورقة المالية الخاصة بالشركة، نظرا للاستفسارات المتكررة من مساهميها بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات على السهم نتيجة التحرك السعرى الذى شهده فى الفترة الأخيرة.



وتمتلك غاز مصر استثمارات فى كل من كار جاس وبترومنت، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز وصيانكو وبوتاجاسكو وتاون جاس والشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغاز والبترول والشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغاز والبترول، بالإضافة إلى المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو».