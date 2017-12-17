EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
2.1 مليار جنيه حصيلة «Metlife» من «الحياة»
الأحد 17 ديسمبر 2017 11:08 ص
إلينا بوتاروفا
أخر الأخبار
إلينا بوتاروفا
مروة عبد النبي
حققت شركة «Metlife» – مصر لتأمينات الحياة، حصيلة أقساط 2.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2016/2017) مقارنة بـ 1.4 مليار للعام المالى السابق، بزيادة 769.7 مليون، بنسبة نمو %55.
وقالت إلينا بوتاروفا، العضو المنتدب لـ«Metlife»، إن زيادة حصيلة الأقساط انعكس على الأرباح المحققة، والبالغة 360 مليون جنيه - قبل خصم الضريبة -، مقابل 287 مليونا خلال عام المقارنة. وأشارت إلى أن فاتورة المطالبات- التعويضات- التى سددتها الشركة بلغت 1.2 مليار جنيه، فى العام المالى الماضى، مقابل 821.7 مليون للعام المالى السابق، بزيادة %46. ونفت اعتزام الشركة زيادة رأسمالها الحالى، والبالغ 150 مليون جنيه لكفايته، مؤكدة القيام بتلك الخطوة فى حال الحاجة.
وحلت «Metlife» فى المركز الثانى، ضمن قائمة الخمسة الكبار فى الحصص السوقية بنشاط تأمينات الحياة فى العام المالى (2015/2016) بحصة %16.9.
وتأسست «Metlife» فى مصر عام 1997 كأول شركة تأمين حياة متعددة الجنسيات، وهى ذراع مجموعة «Metlife» العالمية، والتى تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكة، مقرا رئيسيا لإدارة عملياتها، وتخدم المجموعة 100 مليون عميل، على مستوى العالم، عبر أذرعها فى الدول التى تتواجد فيها.
وتتواجد المجموعة، بخلاف مصر، فى كل من اليابان والإمارات العربية المتحدة، وبعض دول آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا