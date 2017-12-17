2.1 مليار جنيه حصيلة «Metlife» من «الحياة»

إلينا بوتاروفا

مروة عبد النبي





حققت شركة «Metlife» – مصر لتأمينات الحياة، حصيلة أقساط 2.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2016/2017) مقارنة بـ 1.4 مليار للعام المالى السابق، بزيادة 769.7 مليون، بنسبة نمو %55.



وقالت إلينا بوتاروفا، العضو المنتدب لـ«Metlife»، إن زيادة حصيلة الأقساط انعكس على الأرباح المحققة، والبالغة 360 مليون جنيه - قبل خصم الضريبة -، مقابل 287 مليونا خلال عام المقارنة. وأشارت إلى أن فاتورة المطالبات- التعويضات- التى سددتها الشركة بلغت 1.2 مليار جنيه، فى العام المالى الماضى، مقابل 821.7 مليون للعام المالى السابق، بزيادة %46. ونفت اعتزام الشركة زيادة رأسمالها الحالى، والبالغ 150 مليون جنيه لكفايته، مؤكدة القيام بتلك الخطوة فى حال الحاجة.



وحلت «Metlife» فى المركز الثانى، ضمن قائمة الخمسة الكبار فى الحصص السوقية بنشاط تأمينات الحياة فى العام المالى (2015/2016) بحصة %16.9.



وتأسست «Metlife» فى مصر عام 1997 كأول شركة تأمين حياة متعددة الجنسيات، وهى ذراع مجموعة «Metlife» العالمية، والتى تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكة، مقرا رئيسيا لإدارة عملياتها، وتخدم المجموعة 100 مليون عميل، على مستوى العالم، عبر أذرعها فى الدول التى تتواجد فيها.



وتتواجد المجموعة، بخلاف مصر، فى كل من اليابان والإمارات العربية المتحدة، وبعض دول آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.





