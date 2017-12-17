إن آى كابيتال تستثمر 800 مليون جنيه

المشروعات الصغيرة

أحمد عاشور



تعتزم شركة «إن آى كابيتال» القابضة الذراع الاستثمارية، لبنك الاستثمار القومى ضخ 800 مليون جنيه فى عدة قطاعات خلال 2018.



وقال أشرف غزالى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، لـ«المال» إن حجم استثمارات «إن آى كابيتال» تقدر حالياً بنحو 700 مليون جنيه، ومن المقرر زيادتها إلى 1.5 مليار، عبر زيادة رءوس أموال والاستحواذ على نسب من مشروعات جديدة فى قطاعات سياحية وصناعية وتمويلية فى إطار خطة الحكومة وبنك الاستثمار القومى لتنمية مشروعاتها.



وتساهم «إن آى كابيتال» فى رءوس أموال العديد من الشركات الوليدة، من بينها «تمويلى» للمشروعات متناهية الصغر " تمويلى " برأسمال مصدر 50 مليون جنيه، ورأسمال مصرح به 500 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة البريد للاستثمار، و تساهم فى صندوق دعم السياحة، وكذلك شركة «أيادى» القابضة التى أطلقت العديد من المشروعات فى مجالات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.



وأطلقت الشركة القابضة، منذ أيام «إن آى كابيتال» للاستشارات، برئاسة طارق منصور، وأحمد سعد، كعضو منتدب، وعضوية خالد سرى صيام، ومحمود عبد الله، وأشرف غزالى، و تقوم بدور المستشار الحصرى لعمليات طروحات الشركات الحكومية فى سوق الأوراق المالية .



وفى سياق متصل، علمت «المال» أن «إن آى كابيتال» انتهت من التصور القانونى لإنشاء صندوق «أملاك» السيادى الذى تعتزم وزارة التخطيط إطلاقه للاستثمار فى القطاعات الواعدة ، وليس لإدارة الأصول غير المستغلة ، وفى انتظار اتخاذ الإجراءات الدستورية لتدشينه على أرض الواقع .



وكانت الحكومة تخطط لإنشاء صندوق «أملاك» السيادى لإدارة تلك الأصول قبل ما يزيد على العام، وتم بالفعل تخصيص 5 مليارات جنيه لهذا الغرض فى موازنة الدولة، ولكن وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت إنه سيتم إنشاء كيان مستقل لإدارة أصول الدولة بخلاف صندوق «أملاك».