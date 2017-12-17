زيادة رأسمال «جمعية التعاونى» إلى 60 مليون جنيه

أنور ذكري جمعية التأمين التعاوني

❏ خطة لزيادة الأقساط لـ225 مليون جنيه.. وزيادة محفظة الاستثمارات لـ200 مليون

❏ التوسع جغرافيا فى قنا والقاهرة الكبرى وإعادة افتتاح فرع باب اللوق



مروة عبد النبى



تخطط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «cis» لضخ 13 مليون جنيه فى قاعدتها الرأسمالية العام المقبل ليرتفع رأس المال من 47 إلى 60 مليون جنيه فى خطوة تستهدف دعم الملاءة المالية.



وتستهدف «cis» زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتتراوح ما بين 200 إلى 225 مليون جنيه بنهاية ديسمبر من العام المقبل، مقابل 160 إلى 180 مليون جنيه متوقع تحقيقها نهاية ديسمبر الجارى.



قال أنور ذكرى، العضو المنتدب، إن الجمعية تسعى لتعظيم محفظة الاستثمارات لتصل إلى 200 مليون جنيه العام المالى الجارى 2017/2018 بنهاية يونيو المقبل، مقابل 136 مليون جنيه إجمالى محفظة الاستثمارات فى العام المالى الماضى 2016/2017.



وأضاف أن تعظيم محفظة الاستثمارات سيتم من خلال تنشيط الاكتتاب فى الفروع التأمينية لزيادة حصيلة الأقساط التى سيتم استثمارها فى القنوات المحددة وفقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981.



وأضاف أن الجمعية ستقوم بعمل تنشيط لكافة الإدارات الفنية لتنمية محفظة الممتلكات كالحريق والسطو وخيانة الأمانة ونقل النقدية والحوادث الشخصية والنقل البحرى، والتى كانت متواضعة الأداء مقارنة بفرع الضمان وذلك لتحقيق المستهدف من الأقساط والاستثمارات للجمعية.



وأعلن عن البدء فى برنامج لإعادة هيكلة الجمعية سينتهى العام المقبل، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية أولها فصل إدارة الإصدار عن التعويضات لرفع الكفاءة الفنية لكل منهما، مع إلزام إدارة التعويضات بخدمة العميل على أعلى مستوى وصرف التعويضات المستوفاه خلال أسبوع من استلام الأوراق الرسمية الدالة على استحقاق التعويض.



وأشار إلى أنه قام بإعادة هيكلة منظومة التعويضات من خلال عدد من الإجراءات التى استهدفت منح اختصاصات لكافة العاملين بالجمعية بدءا من مدير الإدارة الذى سمح له باعتماد تعويض لعميل الشركة حتى مبلغ 10 آلاف جنيه ونائب المدير العام حتى 25 ألف جنيه والعضو المنتدب حتى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل %70 من جملة المطالبات المقدمة للشركة، فضلا عن تشكيل لجنة للتعويضات للمبالغ التى تزيد على ذلك والتى تتجاوز 100 ألف جنيه، وهى تمثل فى جملتها نحو %15 من جملة المطالبات حتى تتحرر الجمعية من إجراءات البيروقراطية التى تعوق صرف التعويضات إلى المتعاملين ومازاد على ذلك يعرض على مجلس الإدارة.



وأوضح أن الهدف الثانى من إعادة الهيكلة له علاقة بإعادة توزيع العمالة بالجمعية ما بين الإدارات الفنية بصورة عادلة ومناسبة لكل فى تخصصه.



ولفت إلى أن الهدف الثالث من إعادة الهيكلة خلق التجانس بين الإدارات للوصول لأعلى معدلات المرونة فى تسيير العمل مع إلزام القيادات بالجمعية بضرورة إعداد كوادر من الصفين الثانى والثالث واعتبارها شرط أساسى لترقى المسؤول نفسه فرصة لأخذ هذا الأمر بجدية ضماناً لاستمرار الجمعية.



وأوضح العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى» أن الهدف الرابع مرتبط بتقليض الخسائر المرحلة والتى بدأت تؤتى ثمارها من خلال خفض الخسائر من 200 إلى 150 مليون جنيه فى عام واحد.



وأكد ذكرى أن الجمعية حققت 40.1 مليون جنيه أرباحا بنهاية يونيو الماضى، لافتا إلى نجاح الجمعية فى تحويل دفة العجز فى الاكتتاب التأمينى إلى فائض، وحققت فائضا فى الاكتتاب التأمينى، الفارق بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة، بلغ 1.7 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل عجز فى الاكتتاب بلغ 18 مليونا فى العام المالى 2015/2016، لافتا إلى أن الجمعية ستبدأ العمل بسيستم تكنولوجى جديد مطلع العام المقبل 2018 بتكلفة 70 ألف دولار.



ورأى ذكرى أن تحول "جمعية التعاونى" إلى شركة تأمينات عامة تجارى أو الإبقاء عليها بالنظام التعاونى سوف يحسم العام المقبل، بعد الانتهاء من برنامج إعادة الهيكلة المالية ومحاولات مجلس الإدارة مع هيئة الرقابة المالية استعادة الاكتتاب بفرع السيارات كخطوه أولى بعد التقدم الكبير الذى أحرزته الجمعية فى كافة الزواية، خاصة مديونياتها والانتظام فى قرض القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى والذى تسدد منه نحو % 60 بانتظام فضلاً عن التحرر من أكثر من %95 من الالتزامات التى كانت تشكل عبئا عليها، والأمل كبير فى عهد الدكتور محمد عمران الذى تولى رئاسة الهيئة ينصف الجمعية ويرفع عنها بعض القيود.



وكشف ذكرى عن سعى الجمعية للتوسع جغرافيا من خلال إنشاء فرعين جديدين فى كل من القاهرة الكبرى ومحافظة قنا بالصعيد ليرتفع إجمالى الفروع من 10 إلى 12 فرعا.





