الأهلى يقرض بترونيل مليارى جنيه

يحيى أبو الفتوح

محمد سالم



وقع البنك الأهلى المصرى، الأسبوع الماضى، عقودا نهائية، لتدبير قرض بقيمة مليارى جنيه، لصالح شركة النيل لتسويق منتجات البترول "بترونيل"، لمقابلة التزامات نشاطها وسداد مستحقات لعملائها من الموردين.



و قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك - فى تصريحات لـ "المال" - إن مصرفه يتولى تدبير وتغطية القرض الجديد بمفرده، ويبلغ أجل السداد نحو 7 أعوام، وستحصل الشركة على كامل السيولة دفعة واحدة عقب استكمال الشروط المسبقة للسحب.



و أضاف أن تسويق شريحة من القرض قد تكون واردة فى الفترة المقبلة، ولم يتم اتخاذ قرار يتعلق بذلك حتى الآن.



تأسست "النيل" لتسويق البترول، كشركة مساهمة أواخر عام 2005، ومقرها مدينة أسيوط وتتولى المساهمة والمشاركة الفعالة فى تنمية مجتمع جنوب الوادى والوفاء باحتياجاته من المواد والمنتجات البترولية، وإنتاج وتسويق الزيوت المعدنية بالسوقين المحلية والخارجية وإقامة محطات خدمة وتموين السيارات، بالإضافة إلى الأنشطة التنموية الأخرى فى المجالات المختلفة.



وتتوزع ملكيتها بواقع 30 % للشركة القابضة لجنوب الوادى، و %40 لشركتى أسيوط لتكرير البترول، والجمعية التعاونية للبترول بالتساوى، و %20 لمصر للبترول و %10 لشركة أنابيب البترول.



ويعكف البنك الحكومى، حاليا، على تدبير قرض آخر بقيمة تتجاوز مليارى جنيه، لصالح شركة «بتروتريد» العاملة فى مجال الخدمات البترولية التجارية.



وانتعشت عمليات منح القروض لقطاع البترول فى الفترة الراهنة، فوقعت الشركة العامة للبترول «GPC»، مطلع أكتوبر الماضى، العقود النهائية مع تحالف مصرفى يضم 6 بنوك محلية، للحصول على قرض بقيمة 2.3 مليار جنيه، بغرض تمويل أنشطتها فى مجال التنقيب، وحفر آبار البترول والغاز.