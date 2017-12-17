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بنـــوك
البنوك تتطلع لزيادة الإقراض خلال 2018
الأحد 17 ديسمبر 2017 10:53 ص
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
سيد بدر:
الإقراض هو الدور الأساسى لعمل البنوك، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، خاصة المشروعات الاستثمارية التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى وتوفر فرص العمل، بينما فى أوقات الأزمات تسعى الحكومات لمزاحمة القطاع الخاص فى الحصول على التمويل لسد عجز الموازنة، فى ظل نقص فرص الاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما يحدث فى الحالة المصرية فى هذه الفترة.
ورغم بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، فإن معدلات الاستثمار لم تصل للمستوى المطلوب، وهو ما يجعل أموال البنوك التى تتجاوز 3 تريليون جنيه فى الأوعية الإدخارية للعملاء تبحث عن قنوات توظيف بديلة عن الإقراض التنموى، وأدى ذلك إلى تراجع معدلات توظيف القروض للودائع عن المعدلات المأمولة.
ودفعت هذه المعدلات محافظ البنك المركزى، طارق عامر، للتصريح منذ أيام بأنه غير راضٍ عن نسبة التشغيل لدى البنوك، ويراها متدنية، مؤكدًا أن البنك المركزى يعمل على زيادتها لتناسب مع ظروف البلد الاقتصادية، خاصة أن كل زيادة بمقدار %1 فى الإقراض يوفر فرص عمل جديدة، بجانب التوظيف الرشيد للودائع لتجنب المخاطر والتعثر فى ظل ظروف إقليمة وعالمية صعبة.
وهبط معدل توظيف القروض للودائع منذ تعويم سعر الصرف بنحو 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى %37 تقريبا فى أغسطس الماضى مقابل %38.5 فى نوفمبر 2016، تبعا لحسابات قامت بها «المال» اعتمادا على محافظ القروض والودائع الواردة فى النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى، بينما تراوح معدل التشغيل لدى مجموعة من البنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية بين 35.5 و%60.5 طبقا لآخر نتائج أعمال منشورة.
وقال مصدر بإدارة الائتمان بأحد البنوك الأجنبية، إن الفترة الحالية تشهد ركودًا فى عملية منح الائتمان، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن كثيرا من الشركات أجلت فكرة الاقتراض من البنوك لتمويل توسعاتها لحين عودة أسعار الفائدة لمستوياتها الطبيعية.
وأشار إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة قد يسهم فى تنشيط القطاع فى العام المقبل، لكن الأمر يتوقف على نسبة الخفض، خاصة أن البنك المركزى سيلجأ لخفض تدريجى لأسعار الفائدة حتى لا يفقد المستثمرون الأجانب الثقة فى أدوات السياسة النقدية.
وأكد طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن زيادة معدلات التوظيف لا ترتبط بدور البنك بقدر ما يرتبط حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية داخل الدولة وسياسات الاقتصاد الكلى التى تتبعها الحكومة، موضحًا أن انخفاض حجم الاستثمارات فى الفترة الماضية ساهم بقوة فى انخفاض نسب التوظيف.
وجدير بالذكر أن الحكومة أصدرت خلال الشهور الماضية قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية بعد فترة طويلة من البحث، كما اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار قرارات تشجيعية على ضخ الاستثمارات بالصعيد، وتستهدف وزارة الاستثمار جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية يونيو 2018، مقابل نحو 6.7 مليارات محققة بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف حلمى أن هناك عائقا آخر ساهم فى الحد من النشاط الائتمانى، وهو ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية جعلت من الصعب على الشركات أن تقترض فى ظل عائد قد يصل إلى %23، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن المركزى سيخفض أسعار الفائدة، وبالتالى نتطلع إلى أن يكون العام المقبل عامًا إيجابيًا على مستوى الاستثمارات، وهو ما يتيح فرصة للبنوك لتوظيف أموال المودعين.
وحول التعليمات التى أصدرها البنك المركزى فى وقت سابق، والمتعلقة بتحديد حد أقصى لأقساط القروض الاستهلاكية بنسبة %35 ونسبة تركز ائتمان الشركات، وإمكانية مراجعتها لتنشيط الائتمان، أكد حلمى أن هذه القرارات صحيحة وتحقق مصلحة البنك فى الحفاظ على أمواله وتقليل احتمالية التعثر، كما تحافظ على العملاء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون فى حالة عدم القدرة على السداد وبالتالى لا حاجة لمراجعتها.
وحدد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، عاملين لتنشيط الائتمان بالبنوك فى الفترة المقبلة، وهما انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة حجم الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية.
وتشير تقارير البنك المركزى المصرى، إلى أن نسبة توظيف القروض للودائع بكافة العملات فى أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفى تسجل %44.4 بنهاية يونيو الماضى، بينما تنخفض على مستوى العملة المحلية لمستوى %36.2، وترتفع بالنسبة للعملات الأجنبية إلى %63.7.
بينما على مستوى أكبر 5 بنوك تسجل نسبة التوظيف الإجمالية نحو %45.6، وتصل إلى %36.8 على مستوى القروض بالعملة المحلية، ونحو %68.1 على مستوى القروض بالعملات الأجنبية.
وقال محمد فتحى، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقًا، إن انخفاض نسب توظيف القروض للودائع فى البنوك أمرٌ طبيعى بعد القرارات التى أصدرها البنك المركزى والمتعلقة بخفض الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية ونسبة الائتمان للعملاء الشركات، هذا بجانب ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تدنى معدلات الاستثمار.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا فى أسعار الفائدة، والمركزى كان له مبرر لهذا التحرك، وكان يجب عليه مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، بينما ومع هدوء معدلات التضخم يجب أن تعود الفائدة لمستوياتها السابقة؛ لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على الاقتراض وتنشيط محافظ الائتمان بالبنوك.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 3 مرات منذ تعويم العملة المحلية بواقع 300 نقطة مئوية (كل نقطة مئوية تساوى %1) خلال نوفمبر 2016، ثم 200 نقطة فى مايو ومثلها فى يوليو، لتسجل أسعار الفائدة على الإقراض نحو %19.75 وهى مستويات مرتفعة، وذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه البنوك الحكومية شهادات بعائد %20 قد يدفع بعض المستثمرين الصغار لإيداع أموالهم فى هذه الشهادات والتخلى عن الاستثمار للاستفادة من هذه العوائد المرتفعة.
وطالب فتحى، بضرورة سعى البنوك لتوسيع قاعدة المقترضين ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم الاكتفاء بتمويل العملاء القائمين، وكذلك تحرك الدولة لتيسير موافقات مشروعات الشباب، وتضمين القطاع غير الرسمى، الذى قد يشكل عنصر أساسى فى زيادة توظيفات البنوك فى هدوء استثمارات الشركات الكبرى.
وطرح البنك المركزى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5 و%7، كما ألزم البنوك برفع نسبة تمويل هذه المشروعات لـ%20 من المحفظة الائتمانية بحلول 2019، كما تعهد بضخ 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات فى هذا القطاع.
وتوقع عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السابق، أن يشهد قطاع الائتمان بالبنوك نشاطًا بحلول النصف الثانى من العام المقبل، مع ظهور أثر قانون الاستثمار الموحد وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وعلى صعيد آخر، فإن البنوك مقبلة على تحدٍ جديد فى العام المقبل قد يعرقل خططها للتوسع فى قطاع الائتمان يتعلق بتطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9 والذى يفرض تكوين المخصصات، بناء على التوقعات بوجود خسائر أو تعثر فى تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل، كما هو الوضع الآن.
وقال عدد من رؤساء البنوك خلال مشاركتهم فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، الذى نظمته «المال» منذ أيام، إن تطبيق المعيار الجديد سيحد من الطفرات الربحية فى كثير من البنوك وقدرتها على التوسع فى النشاط المصرفى، لحين التوافق مع هذه المعايير، وهو ما يدفع البنوك للتوجه نحو تحقيق نمو متوازن دون المجازفة التى قد تزيد معدلات التعثر.
نسبة توظيف القروض للودائع لدى مجموعة من البنوك المحلية وفقا لأخر نتائج أعمال:
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