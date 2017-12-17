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أميركا وروسيا.. قصة لم تنته
الأحد 17 ديسمبر 2017 10:47 ص
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العلاقة بين القوتين النوويتين العظميين فى العالم.. مرحلة قصيرة فى التاريخ- مجرد ومضة لنحو قرن من الزمان بين دولتين عصريتين.. إحداهما تربو على الألف عام، فيما الثانية لا تزيد نشأتها على 250 عاماً، جمعهما «التحالف العظيم» فى مواجهة النازية خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يتحولا بعدها إلى متنافسين لدودين، فرقت بينهما الأيديولوجيا والطموحات الجيوستراتيجية طوال النصف الثانى من القرن العشرين، من مرحلة التصادم عند «حافة الهاوية»- الحرب الكورية مطلع الخمسينيات مثالاً- إلى تنظيم «التعايش» بينهما فى الستينيات.. ومن «الانفراج المحدود»، إلى أن توصلا معاً إلى «الوفاق العام» مطلع التسعينيات- ولنحو عقدين تاليين- إذ سرعان ما استأنفتا- عوداً على بدء- شكلاً جديدًا من الحرب الباردة لا تخيم عليها كسابقها نوازع القلق الأيديولوجى بقدر ما تنتابها عوامل التنافس الجيواقتصادى على أقاليم العالم، ما شرع أبواب الخطر للانزلاق مجدداً إلى سياسة «حافة الهاوية».. قد تكون شبه الجزيرة الكورية مسرحها القادم بعد نحو سبعين عاماً من تقسيمها، إذ كشفت واشنطن- على لسان وزير خارجيتها- عن احتمال اضطرارها لدخول قوات أميركية إلى أراضى كوريا الشمالية.. الأمر الذى اعتبرته موسكو- على لسان رئيسها- سوف يؤدى إلى نتائج كارثية، ما قد يعرض- وغيره من نقاط الاحتكاك بين أميركا وروسيا- إلى أن إنهاء «الصفقة الفاوستية» (نسبة إلى فاوست الذى تحالف مع الشيطان)، التى عقداها معًا كدولتين إمبرياليتين حالت المتغيرات الحضارية بينهما دون استكمالها (الصفقة) على قاعدة وجود بعض المصالح الجيوسياسية المتبادلة.. ذلك قبل أن تثبت أحداث العقد الأخير (..).. أنها ولو كانت صفقة ظرفية مؤقتة.. إلا أنه من غير الصحيح أيضاً أن تعود الدولتان إلى عدائهما السابق إذا ما حصلت إساءات فهم جديدة للصراعات حول المصالح بينهما.
إلى ذلك، تبدو كل من واشنطن وموسكو (وبينهما بكين) فى سجالات كلامية لا تخلو من مواجهات بين مؤسستيهما العسكريتين.. اللتين عادتا- كل لأسبابها- إلى سابق نفوذهما (الآفل)- سواء بعد الحرب الفيتنامية أو الحرب فى أفغانستان- ليترجم اليوم إلى نفوذ أكبر على أعلى المستويات، إذ تقحم وزارة الدفاع الروسية نفسها فى مجالات ظلت لفترة طويلة حكراً على وزارة الخارجية.. وليحصد الجيش مغانم سياسية فى شبه جزيرة القرم منذ 2014.. وفى سوريا منذ 2015، ما أضاف للسياسة الخارجية الروسية طابعاً حربياً.. يحيطه شيء من الغموض بالنسبة لاحتمالات الدخول فى مغامرات عسكرية جديدة.. وليتوازى مع المجهود العسكرى الروسى بطبيعة الحال.. صعود جنرالات سابقين إلى سدة الإدارة الأميركية الجديدة.. خاصة فى البيت الأبيض وأجهزة الأمن القومى.. حيث تخطط لاستراتيجية جديدة سيعلنها «ترامب» 18 ديسمبر الحالى.. تدور مداميكها الرئيسية- بحسب الجنرال «ماكستر»، مستشار الأمن القومي- وبحضور نظيره البريطانى، حول ضمان «السلام من خلال القوة».. وتعزيز النفوذ الأميركى فى مواجهة التحديات الآتية ضمناً من الشرق الأوسط (..).. كما صعّد لهجته ضد روسيا والصين، إذ اعتبرهما «قوتين تحريفيتين» تقوّضان النظام الدولى.. تليهما أنظمة «متحايلة» مثل إيران وشمال كوريا، إلى جانب التنظيمات الجهادية المتطرفة، وهو الأمر الذى خطئته روسيا.. إذ يعتبر «بوتين».. أن خصوم «ترامب» فى الداخل يضرون بلادهم.. إذ أصبح «الرئيس» عاجزاً عن الوفاء بوعود حملته الانتخابية.. بما فى ذلك باتجاه روسيا- بسبب القيود الداخلية- وهو ما يتفق بما ذكره وزير الخارجية الأميركى «تيلرسون» عن قول «ترامب».. «إن دولتين مثل روسيا والولايات المتحدة لا يمكن إلا أن تربطهما علاقات بناءة».
على صعيد موازٍ للتطورات الأخيرة بين واشنطن وموسكو فى الشهور القليلة الماضية (...).. تبدو الآمال المعلقة على حقبة رومانسية تجمع بينهما لصالح النظام الدولى فى مجمله.. إنها ليست كذلك، بأقله إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الروسية مارس 2018.. كذلك بالنسبة لما ستكون عليه نتائج الانتخابات النصفية لمجلسى الكونجرس خريف العام المقبل، وحيث إن لكلتا الإدارتين دوافع داخلية- تضاف إلى عوامل الصراع الأخرى- تجعل من علاقة أميركا مع روسيا.. قصة لم تنته.
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