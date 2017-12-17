مصر ـ إيران يقرض جي بي للتأجير التمويل 125مليون جنيه

بنك جي بي مورجان تشيس

أحمد الدسوقي:



علمت «المال» أن شركة «جى بى» للتأجير التمويلى حصلت، مؤخراً، على قرض بقيمة 125مليون جنيه، من بنك مصر-إيران للتنمية.



ويبلغ رأسمال «جى بى» نحو 80 مليون جنيه، وهى شركة مملوكة بالكامل لمجموعة «جى بى أوتو غبور» العاملة فى مجال تجميع وبيع جميع أنواع السيارات، والتى تضم أكثر من 36 شركة تابعة، منها ذراع مالى تحت اسم «جى بى كابيتال» القابضة وشركة «تساهيل» للتمويل متناهى الصغر و«درايف» للتخصيم.



وقالت مصادر مطلعة إن القرض سيتم توجيهه لإبرام عقود مع عدد من عملاء الشركة فى قطاعات مختلفة، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الشركة التى بدأت مزاولة نشاط التأجير التمويلى عام 2008 تمكنت من تصدر قائمة اللاعبين فى القطاع عن الأشهر التسعة الماضية من العام الحالى.



وتمكنت «جى بى» من إبرام نحو 70 عقداً بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر من العام الجارى، بلغت حصتها السوقية %12.1 حسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



وتبعا للتقرير فإن شركات التأجير أبرمت نحو 1373 عقداً بقيمة 19.2 مليار جنيه، خلال تلك الفترة، مقارنة مع 1783 عقداً، بقيمة 14.9 مليار جنيه، فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، واستحوذت العقارات والأراضى على نحو %68.6 من إجمالى العقود، وبلغت حصة المعدات الثقيلة %7.1 وسيارات النقل %7 وخطوط الإنتاج %6.7 والآلات والمعدات %6.1.



و يعمل فى القطاع نحو 24 شركة من بين أكثر من 200 شركة حاصلة على الترخيص، ومن المتوقع تقليص عدد اللاعبين مع إعداد قانون جديد للتأجير التمويلى، الذى يجرى العمل عليه فى الفترة الحالية، حسب تصريحات سابقة للدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية.