580 مليون دولار خطابات ضمان واعتمادات مستندية لمشروع الضبعة

محمد شاكر 555669

❐ بدء صرف أولى دفعات القرض الروسى بقيمة 100 مليون دولار مطلع 2018



محمد سالم وعمر سالم



وافق البنكان الحكوميان «الأهلى» و«مصر»، الأسبوع الماضى، على إصدار خطابات ضمان، واعتمادات مستندية بقيمة 580 مليون دولار، بالتساوى فيما بينهما، لصالح هيئة المحطات النووية، بغرض مقابلة التزامات مشروع الضبعة، المقرر أن تقوم شركة روس أتوم الروسية بتنفيذه على 4 مراحل، تستمر حتى نهاية عام 2028.



كان الرئيسان عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسيى فلاديمير بوتين، قد شهدا الإثنين الماضى، توقيع وثيقة البدء فى تفعيل وتنفيذ عقود المشروع، بين د.محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأليكسى ليخاتشييف رئيس شركة روس أتوم الروسية، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى، والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول 2026، وفقا للبرامج المتفق عليها بين الطرفين، بموجب العقود المبرمة بينهما، التى تتضمن التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة ومعالجة الوقود النووى المستنفذ.



وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى لـ«المال»، إن قيمة الاعتمادات المستندية تبلغ 230 مليون دولار، وسيتم استخدامها فى استيراد متطلبات المشروع خلال الفترة المقبلة.



وذكر عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن قيمة خطابات الضمان تصل إلى 350 مليون دولار، وتم إصدارها مناصفة، لصالح هيئة المحطات النووية، تعزيزا لخطابات خارجية.



وكان البنك الأهلى قد كشف فى بيان، الخميس الماضى، عن قيامه بتقديم المشورة، والخدمات المصرفية لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الجهة المنوط بها تنفيذ المشروع النووى.



ومن ناحية أخرى، قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، انه من المنتظر صرف أولى دفعات القرض الروسى الموجه لتمويل إنشاء اول محطة نووية مصرية بموقع الضبعة، مطلع 2018، مع البدء فى تنفيذ المشروع.



وأوضحت لـ «المـال» ان اول دفعة من القرض الروسى ستصل لنحو 100 مليون دولار وستستخدم فى تجهيز الموقع والتصميمات وغيرها من المعدات اللازمة للدراسات الخاصة بالمشروع بالتعاون مع الاستشارى وهى شركة وارلى بارسونز الاسترالية.



واضافت المصادر أن قيمة القرض الروسى البالغ 25 مليار دولار، تمثل 85% من قيمة المشروع، لاسيما وان أتفاقية القرض تنص على ان يتولى الجانب المصرى توفير الـ %15 المتبقية فى صورة أقساط، بالدولار الأمريكى، أو بالجنيه المصرى، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.



وأشارت المصادر الى ان اجمالى تكلفة المشروع من الممكن ان تصل لنحو 28 مليار دولار، اى ما يعادل نحو 498 مليار جنيه، تنقسم إلى 7 مليارات دولار لكل مفاعل من المفاعلات الاربعة، على ان تنتهى مصر من سداد القرض خلال عام 2051.



وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، إن المشروع يتضمن 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، من الجيل الثالث، بأعلى درجة من الأمان والمحافظة على البيئة، ويوفر 10 ألاف فرصة عمل خلال فترة التشييد، التى تصل إلى 8 سنوات، و4 ألاف فرصة عمل بعد التشغيل.