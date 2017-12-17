النقل البحري يطالب الشركات بسداد رسوم جديدة

موانئ

السيد فؤاد



طالب قطاع النقل البحري؛ السوق الملاحية، البدء فى تطبيق بعض البنود فى القرار 800 لعام 2016، الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، مقابل الانتفاع بها ، وكانت مؤجلة من بينها سداد 5 جنيهات عن كل طن.



من ضمن البنود التى تأجلت؛ ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 9 بالقرار 800، التى تشير إلى أن الوكيل الملاحى يؤدى لهيئة الميناء المتواجدة بها السفينة مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط الوكالة الملاحية مبلغ 5 جنيهات، عن كل طن بضائع عامة، أو صب جاف، أو سائل أو داخل حاويات طبقا «لمنافستو» السفينة.



يتضح من تطبيق القرار أن ميناء الإسكندرية تداول 5.1 مليون طن خلال سبتمبر الماضى، ليكون إجمالى ما تدفعه شركات التوكيلات الملاحية، مقابل هذا البند فقط قرابة 25 مليون جنيه، بخلاف ما تقوم به الهيئة من رسوم على السفنية، ومقابل تداول من شركة الشحن والتفريغ، ومقابل انتفاع بالأرض.



فى نفس السياق طالب قطاع النقل البحرى تقديم شركات التوكيلات الملاحية المستندات المطلوبة، للاستمرار فى مزاولة أعمال الوكالة البحرية، وفقا للقرار، الذى ينص أن يكون رأس مال شركات التوكيلات الملاحية، التى حددها وفقا للسفن التى تخدمها شركة الوكالة الملاحية، وأولها ألا يقل عن 100 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح الخدمة لليخوت السياحية والسفن، التى تصل حمولتها الكلية 1000 طن، بعد أن كانت 50 ألف جنيه فى القرارات السابقة.



نص القرار 800 على أن رأس المال لا يقل عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، التى كانت 250 ألف جنيه فقط، كما حدد رأس مال لا يقل عن مليون جنيه لتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية 25 ألف طن، التى كانت 500 ألف جنيه فى القرارات القديمة، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح حمولتها على 25 ألف طن حمولة مفتوحة، التى كانت 750 ألف جنيه فقط.



وتلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية بتقديم شيك مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكى غيرمشروط بمبالغ، وفقا للحمولة، التى رفعت فكانت فى القرار الجديد 50 ألف جنيه، للتراخيص التى تمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها إلى ألف طن، فيما كانت فى القرارات القديمة ألف جنيه فقط.



نص القرار أن يكون خطاب الضمان 150 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن، التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، التى كانت 250 ألف جنيه، و300 ألف للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تزيد حمولتها 25 ألف طن «حمولة مفتوحة»، التى كانت 250 ألف جنيه فى القرارات القديمة.



تترقب السوق الملاحية التغيرات المرتقبة من وزارة النقل على مناصب الهيئات المختلفة، التابعة لها فى النقل البحرى، بعد انتهاء مدة الانتداب الخاصة برئيس قطاع النقل البحرى، طارق غانم، وبلوغه سن المعاش نهاية نوفمبر الماضى.



من المتوقع أن يشغل منصب رئيس قطاع النقل البحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، أو خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية حسب مصدر بقطاع النقل البحرى.