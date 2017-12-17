تعــديلات لائحة قانـون الاســــتيراد والتصــدير

وزير التجارة والصناعة

❏ إضافة شرط ألا يكون المتنازل له عن بضائع مستوردة محظور التعـــامل معــه بقرار من هيئة الرقـــابـــة على الصـــــادرات

❏ إلزام سفن «الصب» بإظهار علامة الترقيم الدولى للإفراج عنها

❏ فاتورة شاملة بما تحمله السفينة من منتجات قادمة من مناشئ مختلفة ومصدقاً عليها من السفارة المصرية

❏ الإفراج عن مخلفات السفن الأجنبية من السلع المسموح باستيرادها مباشرة بعد سداد المصاريف الإدارية

❏ دخول طرود البريد السريع مباشرة بشرط ألا تزيد قيمة الطرد عن 2000 دولار

❏ شروط جديدة للتصرف فى سيارات الركوب والدراجات النارية المستوردة للاستعمال الشخصى

❏ اشتراط ألا يقل رأس المال فى السجل التجارى عن 20 ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و50 ألفًا لغيرها للقيد فى سجل المصدرين



السيد فؤاد



أعدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أكبر تعديل فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير يصل عدد المواد التى طالها التعديل قرابة 118 مادة.



وتنفرد «المال» بنص تعديل بعض البنود والتى تم إرسالها لمجتمع الأعمال والجهات المختلفة لمناقشتها وإقرارها بقرار وزارى من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.



ونصت المادة الأولى والخاصة بالتعريفات فقد تم إجراء تعديل على تعريف الاستيراد ليكون« جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائى، ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخرى المرخص بإقامتها طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج».



وبهذا التعريف يكون قد تم إدراج المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ضمن المناطق التى يتم جلب سلع منها وإدخالها للدائرة الجمركية.



وفى تعريف الاسيتراد للجهات الحكومية وصفتها التعديلات الجديدة بـ«هو ما تستورده الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما فى حكمها من الأشخاص الأعتبارية العامة لتنفيذ المهام المكلفة بها».



وكانت تلك المادة تنص فى اللائحة المعمول بها حاليا بـ«هو ما تستورده الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة لتحقيق أغراضها ».



وكانت تنص المادة الثانية من التعاريف على «يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب»، والتى تم تعديلها الى « يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 وهذه اللائحة وما يرد به نص خاص يتعلق بهذا الشأن بقوانين أخرى، وبما لا يخالف النظام العام والآداب».



وتنص المادة 4 من التعاريف على « يكون المقيد باسمه البيان الجمركى هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتى تم تسجيل البيان الجمركى لها إلى أى شخص طبيعى أو اعتبارى قبل الإفراج ويكون المتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظام الإفراج فى أى مرحلة قبل الإفراج وذلك فيما عدا الرسائل التى عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.



وأضافت التعديلات الجديدة لتلك المادة » شرط ألا يكون المُتنازل موقوف التعامل معه من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات«.



وتنص المادة السابعة من اللائحة على » يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتى، أن تكون جديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وأن تحمل علامات الترقيم الدولى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.



وتم اضافة شرط بالبند الثانى بتلك المادة « أن تحمل علامات الترقيم الدولى ( البار كود) على وحداتها أو عبواتها عدا السلع التى ترد إلى الموانى المصرية ويتم تفريغها عن طريق الصب فيشترط أن تحمل الفاتورة الخاصة بها علامة الترقيم الدولى (كلما أمكن ذلك) أو يكتفى بالبيانات الواجب ذكرها بالفاتورة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه اللائحة.



ونصت المادة الثامنة من اللائحة على » يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون «، وتم اضافة فقرة لتلك المادة بالتعديلات الجديدة » وفى حالة أن تكون الفاتورة شاملة لصنف من عدة منتجين بمناشئ مختلفة بما يستحيل معه تدوين البيانات المشار إليها فيرفق بالفاتورة قائمة موضح بها هذه البيانات على أن تكون معتمدة ومصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية بالدول المصدر منها الرسالة، ويجوز قبول الفاتورة المعتمدة إلكترونياً من الغرف التجارية ببلد التصدير أو من الجهة المخولة بإعتماد المستندات بعد قيام الجمارك بالتحقق من صحتها إلكترونياً.



ونصت المادة 13 من اللائحة على انه لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية والتى تم تقسيمها الى 8 بنود، وكان البند الثانى ينص على «مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفى جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة» لتكون فى التعديلات الجديدة «مخلفات السفن الأجنبية من السلع المسموح باستيرادها مستعملة والواردة بالملحق رقم (2) من هذه اللائحة فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة وذلك بما يعادل قيمته ألفى جنية يوميا لكل تاجر».



ونص البند الخامس من هذه المادة التى تهتم بالسلع التى يفرج عنها مباشرة من الجمارك «طرود البريد السريع بشرط الا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار» لتكون بالتعديلات الجديدة «طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار بحد أقصى أربعة طرود فى السنة»، كما تمت إضافة فقرة «بحد اقصى أربعة طرود فى السنة للبند السادس الذى ينص على» الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.



كما نص البند الثامن من المادة على ما يباع فى مزاد علنى من السفن الجانحة، ومخلفاتها التى يتم انتشالها، مع شرط جديد فى التعديلات الجديدة «تحقق الجهات المعنية من خلوها من المفرقعات والإشعاع وألا تكون من السلع الموقوف استيرادها أو غير المسموح باستيرادها مستعملة»، بالإضافة إلى إضافة بند جديد ينص على «نواتج التخريد الناتجة عن المشروعات المقامة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأصول الرأسمالية لهذه المشروعات بشرط موافقة الجهة المشرفة على المشروع».

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ونصت المادة 14 من اللائحة على شروط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا 5 بنود، منها السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المنتجة مع إضافة فقرة لهذا البند تنص على «أو الشركات صاحبة العلامة التجارية بشرط أن يتم التصديق عليها من الجهات المختصة ببلد التصدير، وذلك مع مراعاة ما ورد بالمادة (8) بشأن قبول الفاتورة المعتمدة إلكترونياً».



ونص البند الثانى من هذه المادة «الحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ» وتمت إضافة الفقرة فى التعديلات الجديدة «الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع بموجبها بمعاملات تفضيلية، وكذا الدول التى يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الإعفاء من التصديق، وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، ويجوز قبول شهادة المنشأ المعتمدة إلكترونياً من الغرف التجارية ببلد التصدير أو من الجهة المخولة باعتماد المستندات بعد قيام الجمارك بالتحقق من صحتها إلكترونياً».



وتمت إضافة مادة 15 لهذا الباب لتنص على «يشترط للإفراج عن السلع المستوردة المدرجة بالملحق رقم (9) المرفق باللائحة أن تكون واردة من المنتجين أو أصحاب العلامات التجارية أو فروعهما ومراكز التوزيع المملوكة لهما المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



ويقدم طلب القيد بهذا السجل من الممثل القانونى للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو وكيله أو من ينيبه، وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك الكترونياً بما تم قيده أو إلغاء قيده فى السجل المشار إليه والنشر على الموقع الإلكترونى للهيئة، وتخضع الواردات من المقيدين بهذا السجل لأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة.



أما الفصل الخامس الخاص الاستيراد للاستعمال الشخصى، فقد تم إجراء تعديلات عليها كانت تنص على استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التى لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبة الراكـب أو عن طـريق الشحن أو بالطـرود البريـدية أومشتراة من الأسواق الحرة ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة، ويستثنى من ذلك الدراجات البخارية ثنائية الأشواط فيما عدا ما يرد برسم ذوى الاحتياجات الخاصة.



وتمت إضافة فى التعديلات الجديدة «يشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزا طبياً خاصاً والواردة برسـم المرضى منذوى الاحتياجات الخاصة المستوفين لأحكامالقانون المنظم للإعفاءات الجمركية، ولا يجوز التصرف فيها قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإفراج، وعلى أن يتم إخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص».



كما تمت إضافة حظر التصرف بالبيع أو نقل ملكية الدراجات النارية الواردة للاستعمال الشخصى قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسلع التى تستورد بغرض التأسيس المنزلى من أجهزة كهربائية أو أثاث منزلى أو تجهيزات أو مستلزمات فلا يجوز الإفراج عن نفس الأصناف إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإفراج عن نفس الأصناف، وإذا ما تبين أنه قام بالإفراج عن نفس الأصناف خلال المدة المشار إليها يكون ملزماً بسداد التعويض الإستيرادى المقرر قانونا، ويسمح لكل مستثمر باستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر مع مراعاة أن يكون تاريخ التملك بالخارج خلال سنة الموديل.



ونص الفصل السابع من اللائحة الجديدة على والذى كان يحمل مسمى «السلع الواردة برسم العرض» بانه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لشئون المعارض والمؤتمرات السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمؤتمرات التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر، ببيع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق أو المؤتمرات فى حدود النفقات المحلية لأجنحة العرض، ويتم البيع فى هذه الحالة تحت أشراف مصلحة الجمارك والهيئة المذكورة على أن تستوفى القواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى (عدا مطبوعات ومواد الدعاية المستوردة للمؤتمرات التى تنظمها جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية والخدمية والهيئات الرسمية)، ويستثنى من ذلك استيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ.



وكانت تلك المادة فى اللائحة المعمول بها حاليا تنص على «يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لأجنحة المعرض، ويتم البيع فى هذه الحالة تحت إشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن تستوفى القواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الإنتـاج أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى ويستثنى من ذلك استيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ.



اما الباب الثانى «التصدير» فلاول مرة يتم تعريفه بانه" توريد سلع إلى الأسواق الخارجية من الإنتاج المحلى أو السابق إستيرادها بقصد الإتجار"، ولم يتم تعريفه فى اللائحة المعمول بها حاليا، كما تم اضافة فقرة «يشترط لمزاولة نشاط التصدير أن يكون الشخص الطبيعى أو الإعتبارى مقيد بسجل المصدرين أو حاصل على موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو موافقة رئيس المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة».



واقترحت التعديلات الجديدة الغاء المادة 40 والتى كانت تنص على يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة، كما يتم حذف المادة 46 والتى تنص على «يلتزم المصدر عند التصدير إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق تفضيلى وتتمتع بمقتضاه الصادرات المصرية بإعفاء جمركى، ويطلب التمتع بهذا الإعفاء ان يصاحب الرسالة المصدرة شهادة منشأ وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها الاتفاق، ويكون المصدر مسئولاً عن استيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشأ وما تضمنته شهادة المنشأ من بيانات».



كما تم إلغاء المادة 49 بالفصل الثانى تحت مسمى «إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهورية مصر العربية» والتى تنص على «على اتحاد الصناعات المصرية موافاة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببيان سنوى بالمشروعات الإنتاجية الأعضاء فى الغرف الصناعية موضحاً به المنتجات المرخص لهذه المشروعات بإنتاجها، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد عند إصدار شهادة المنشأ لاى من هذه المشروعات بأن محتويات الشهادة تتفق مع البيان المشار إليه».



وبالنسبة لشروط فيمن يقيد بسجل المصدرين فنصت اللائحة الجديدة على انه بالنسبة للافراد فلابد ان يكون مقيدا فى السجل التجارى ولديه بطاقة ضريبية، ولا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه لغيرها من المشروعات، وذلك بعد ان كانت فى اللائحة المعمول بها «ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرة آلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات» مع اضافة شرط «ألا يقل سن طالب القيد عن 21 عاما».



وبالنسبة للشركات، فنصت التعديلات الجديدة على أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة وان تكون الشركة مقيده بالسجل التجارى ولديها بطاقة ضريبية، والا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن أربعين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية ومائة ألف جنيه عن الأنشطةالأخرى، بعد ان كانت «ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الإنشطة الأخرى».



وبالنسبة للعقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجل المصدرين، فنصت فى التعديلات الجديدة يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين فى عدة احوال منها تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدر إليها، قيامه بتصدير أحدى الرسائل وتم رفضها لشروط صحية أو لمخالفتها شروط الحجر الزراعى أو البيطرى، أو قام المصدر بمخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير والرقابة على السلع المصدرة، او تقديم بيانات غير صحيحة بأى من مستندات السلع المصدرة وذلك ما لم يتقدم المصدر بطلب تصويب الخطأ غير العمدى من تلقاء نفسه، أو وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنها طلب للحصول على شهادة منشأ، علاوة على عدم اتمام التصدير لسلعة تم التعاقد عليها والحصول على قيمة الرسالة أو جزء منه.



ونصت المادة 63 على «يلغى قيد المصدر من سجل المصدرين فى عدة احوال العودة فى ارتكاب المخالفات المحددة فى المادة السابقة، تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير، التلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات، تصدير سلع محظور تصديرها أو مفروض عليها رسم صادر، العودة فى ارتكاب المخالفات المحددة فى المادة السابقة، تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير، التلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات، تصدير سلع محظور تصديرها أو مفروض عليها رسم صادر.



وتمت إضافة مادة جديدة برقم 66 تنص على "يصدر بالجزاءات المنصوص عليها بالمواد أرقام (64، 65) من هذه اللائحة قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية أو من يفوضه وذلك بناء على توصية اللجنة التى تشكل بقرار منه تضم فى عضويتها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، تختص بتحديد مدى مسئوليه المصدر فى المخالفات المنسوبة إليه».



واقترحت التعديلات حذف المادة 95 والتى تنص على يجوز للمستورد فى حالة رفض رسالة خاصة به بعد إجراء السحب الثانى للعينات، التقدم بطلب لإعـادة الفحص على أن يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص، وله أن يطلب إعادة الفحص فى معمل أخر من المعامل الموضحة بالملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 تختاره الهيئة وفى حالة عدم وجود معـمل أخـر تتم إجراءات الفحص بفنيين لم يشاركوا فى إجراءات الفحص السابقة، ويسمـح للمستـورد أو وكيله أو من يفوضه وكذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا على نتائج الفحص،على أن يتحمل المستورد تكاليف ومصروفات إعادة الفحص.



كما تم إلغاء المادة «تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناءً على طلب ذوى الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد وذلك بعد أداء رسم قدره جنيها واحداً».



وفى الفصل الخامس والخاص بالرسوم الإضافية للفحص واستخراج الشهادات، فتم رفع قيمة رسم فحص رسالة عن كل ست ساعات عمل بعد الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى من أيام العمل الرسمية ويضاعف هذا الرسم فى أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى وبحد أقصى جنيهان وذلك فيما عدا ما يتم فحصه فى فروع الهيئة التى تعمل بنظام الورديات والتى يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بقيمة 5 جنيها بعد ان كانت 50 قرشا.



كما تم النص على رسم استخـراج شهـادة نتيجة الفحص أو المراجعـة للصادرات أو الواردات أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد لتكون 10 جنيهات بعد ان كانت جنيها واحدا.