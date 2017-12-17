العامة للشواطئ تدرس 5 مشروعات بالشراكة مع الموانئ

الانتفاع بالموانئ

المال ـــ خاص:



تدرس الهيئة العامة للشواطئ، تنفيذ 5 مشروعات بالموانئ المصرية، تتضمن رفع كفاءة وحماية الموانئ، خاصة بعد فوز شركة أركيمارين للمقاولات العامة، بالمناقصة التى طرحتها الهيئة العامة للشواطئ لاستكمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط برأس البر «مرحلة ثانية»، بتكلفة تصل إلى 44.9 مليون جنيه.



قال مصدر بالهيئة؛ إن شركة أركيمارين فازت بالمناقصة بعد منافسة مع عدد من الشركات، التى كانت تضم شركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو»، وشركة الكراكات المصرية، والانتهاء من ترسية مشروع استكمال حماية الشريط الساحلى لبحيرة الملاحة «شرق تفريعة قناة السويس» بمحافظة بورسعيد، على شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، بعد منافسة مع شركة شركة البيلى للمقاولات، بقيمة 7.9 مليون جنيه.



كشف المصدر عن أن الانتهاء من ترسية مشروع إنشاء سلاسل من الحواجز الغاطسة « كمرحلة أولى بمنطقة سيدى بشر» بالإسكندرية على شركة قاصد كريم للتوريدات العمومية والمقاولات، بقيمة تصل إلى 274 مليون جنيه، بعد منافسة مع 3 شركات مقاولات بحرية.



والانتهاء من ترسية مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش، تجاه منطقة المنشية، ومحطة الرمل لشركة عبدالسلام عبدالحميد الفقى، بقيمة تصل إلى 102 مليون جنيه.



فازت شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، بمشروع استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة، ضمن المرحلة الثانية من الحل العاجل ببحيرة المنزلة، بقيمة تصل إلى 68 مليون جنيه.



منحت الهيئة العامة للشواطئ التراخيص الخاصة لشركة تروبى تو، للتنمية السياحية، «إحدى شركات عامر جروب»، المالكة لمشروع بورتو السخنة، لميناء بورتو السخنة الدولى السياحى لليخوت.

يقع الميناء على بعد 75 كم جنوب مدينة القصير و56 كم شمال مدينة مرسى علم و4 كم جنوب مطار مرسى علم الدولى، ويحتوى على أرصفة بحرية مكونة من خوازيق خرسانية وحوائط كتلية وحوائط لوحية، وتقع على مساحة 275 ألف كتر مربع ويمكنه أن يستقبل 2000 يخت سنويا.