ملاحظات نقابة مستخلصي الإسكندرية على قانون الجمارك

ندوة مستخلصي الإسكندرية

السيد فؤاد:



سلمت نقابة مستخلصى الإسكندرية، مذكرة لوزارة المالية، تشتمل على الملاحظات الخاصة بمسودة قانون الجمارك، بناء على طلب الوزارة ومصلحة الجمارك المصرية.



طالبت النقابة أن تقوم شعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، بتعريف مرحل البضائع، وإدراجه بالقانون، فيما طالبت غرف الملاحة بتعريف الوكيل الملاحى ضمن مناقشاتها التى تقوم بها حاليا.



طرحت نقابة مستخلصى الإسكندرية رؤيتها بشأن مشروع تطوير«المستخلص الجمركى»، منها رفع قيمة رسم الأمانة النقدية من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه بشرط عمل وديعة بنكية، وإنشاء صندوق خاص، تعود له فائدته لأغراض الرعاية الصحية، والاجتماعية، للمستخلص الجمركى، فى الموانئ المصرية.



أكدت النقابة أن المسودة الأخيرة تضمنت عدة تعريفات، منها تعريف «الناقل»، التى عرفتها المسودة أنها «مالك وسيلة النقل أو الشخص المنوط له إدارتها أو تشغيلها ولو لم يكن مالكا لها»، وهذا الوصف قديم، ومخالف لقانون التجارة البحرية الذى يتضمن مفاهيم لـ (الناقل الفعلى أو الناقل المتعاقد) وبالتالى يهرب الناقل المتعاقد.



كما انتقد المستخلصون ضم مشروع القانون، لتعريف وكيل الشحنة تحت تعريف الوكيل الملاحى، ما أعطى الحق للوكيل الملاحى العمل كوكيل للسفينة، والشحنة، ما تسبب فى ربكة بين نشاطى ترحيل البضائع (freight forwarder ) والتوكيل الملاحى.



شدد مستخلصو الجمارك على ضرورة إضافة تعريف لمهنة التخليص الجمركى، أنها مهنة حرة مستقلة غير مهنية، بينما عرف المشروع الجديد المخلص الجمركى أنه كل شخص طبيعى، أو معنوى، يرخص له من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركى، وتوقيعه، وتقديمه للجمارك، وإتمام الإجراءات نيابة عن الغير.



طالب المستخلصون ضرورة حذف المادة 16، التى ثبت عدم دستوريتها، التى تجيز تحصيل مقابل خدمات بما لا يتجاوز %1، من قيمة البضاعة، مقابل فحص بالأشعة واستخراج البيانات، إعمالا لحكم المحكمة الدستورية على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات.



أكدت النقابة أنه ضرورى تعديل المادة 30، التى تتضمن أنه لا يسمح بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات، والمواد الشبيهة بها، والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر علامات الفساد، التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، على أن تحذف باقى المادة التى تنص على «مالم يكن المستودع مخصص لذلك».



كما أكدت المصلحة أن المسودة الأخيرة للقانون فى المادة 58 من القانون المقترح قللت من الشخصية الاعتبارية لمستخلصى الجمارك بحصر تقديم البيان الجمركى على الوكلاء والمندوبين ونزع المستخلص ذلك الحق إلا بتوكيل من صاحب الشأن على عكس ما ينص عليه القانون الحالى، الذى أعطى مستخلصى الجمارك ذلك الحق دون الحاجة إلى تفويض أو توكيل.



أما المادة 60 من المسودة المقترحة تنص على أنه «لا يجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من المصلحة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ومقابل الترخيص، والنظام الخاص بالمخلصين الجمركيين، وقواعد وإجراءات تأديبهم فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم».



اقترح المستخلصون أن تكون نص المادة كالتالي: «لا يجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من المصلحة والنقابات، التى يحددها القانون إن وجدت، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ومقابل التأمين والنظام الخاص بالمخلصين الجمركيين، والقواعد والإجراءات التأديبية، فيما يرتكبونه من مخالفات، والجزاءات التى توقع عليهم».



فيما يخص المواد المتعلقة بالمخالفات فى القانون، أكد مستخلصو الجمارك أن المسودة الجديدة بالغت فى تغليظ الغرامات والعقوبات، منها زيادة قيمة جميع المخالفات، التى كانت بين 200 إلى 500 جنيه، لترتفع إلى 3 آلاف جنيه، منها حالات التأخير فى تجديد الرخصة، وبالتالى سداد غرامة قدرها 3 آلاف جنيه عن كل مستخلص تابع لمكتب التخليص الجمركى، وإن تجديد تراخيصه ترتبط بتجديد ترخيص المكتب.



طالبوا عدم احتساب المخالفات على حالات التأخير فى تجديد الترخيص، ومنح فترة سماح للمستخلص للتجديد.



أكدوا أن المخالفات بالقانون نصت على مخالفات مطاطية، غير واضحة، منها مخالفة إعاقة موظف الجمرك عن أداء عمله، ما يفتح الباب للأهواء الشخصية لموظفى الجمارك، بالتالى تحتاج تلك المادة إلى إعادة ضبط للصياغة، مع عدم إعطاء الحق المطلق لموظفى الجمارك فى تحرير المخالفات.



طالبوا ضرورة التفرقة بين أنواع المخالفات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالأختام أو المتعلقة بالإجراءات وغيرها من المخالفات، التى لا يمكن المساواة بينها كما يجب تخفيض قيمة تلك المخالفات، أن جميع المخالفات المالية المقترحة مبالغ فيها، لا سيما المادة 76 التى تمس عمل المستخلص الجمركى بشدة، وتتضمن عقوبات جنائية بالحبس فى مخالفات مالية.



وفى المادة 77 من القانون، رفع القانون الجديد قيمة الغرامة فى عدد من الحالات الأخرى من 300 جنيه إلى غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، إذا لم تتجاوز تلك الضريبة 5 آلاف جنيه.



اقترح مستخلصو الجمارك نص مشروع قانون الجمارك الجديد على أخذ ضمانات من التوكيلات الملاحية، لعدم إيقاف صرف البضائع على أى غرامات تفرض عليها.