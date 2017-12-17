14.8 مليون يورو أرباح شركة DHL

لخدمات الشحن DHL

دعاء محمود:



حققت شركة «DHL» إكسبريس مصر، أرباحا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تقدر بـ 14.8 مليون يورو، بزيادة %7 عن نفس الفترة من العام الماضى، والذى حققت فيه نحو 13.8 مليون يورو.



قال أحمد الفنجرى، المدير العام للشركة، إنه من المقرر ضخ استثمارات بالسوق المصرية خلال العام المقبل تقدر بـ32 مليون جنيه، لإنشاء مركز لوجستى متكامل لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المركز يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع فى مطار القاهرة الدولى، مؤكدا أن افتتاحه سيسهم فى زيادة حجم العمالة الموجودة بالشركة بنسبة %25.



وأضاف لـ«المال»، أن الشركة تستهدف افتتاح عدد من المكاتب التمثيلية الجديدة لها فى مختلف أنحاء مصر، لكن عددها وأماكنها مازالت قيد الدراسة، وستكون مواكبة لتوجه الاستثمارات الحكومية فى المناطق العمرانية الجديدة، وستشهد حركة الأعمال رواجا كبيرا بهذه المناطق.



وأشار إلى أن الشركة تعتزم التركيز بشكل أكبر على التجارة الإلكترونية خلال العام المقبل، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مؤخرا بين DHL والهيئة القومية للبريد لتنفيذ برنامج التجارة الإلكترونية EGY Commerce، وذلك لتقديم خدمات التصنيف والتوصيل السريع.



وقال الفنجرى إن تغلغل الإنترنت عالمياً فى جميع معاملات الشركة عزز من زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية، مؤكداً أن هناك فرصا عديدة يمكن للشركة استغلالها فى هذا المجال وإدراكاً لدورها فى خدمات الدعم اللوجستى والتوصيل السريع فى المنطقة.



وتوقع أن تشهد خدمات التجارة الإلكترونية زيادة فى حجم الطلب بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط تزداد فى النمو، كما أن أكثر من 72٪ من المستهلكين فى الشرق الأوسط قاموا بأول عملية شراء لهم عبر الإنترنت خلال العامين الماضيين، وتابع أنه وفقا لتقرير بايفورت فمن المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 23٪ بحلول عام 2020.



يذكر أن تقارير عالمية تتوقع أن يصل سوق خدمات التجارة الإلكترونية بمصر إلى 7 مليارات دولار فى 2020 مقابل 1.8 مليار خلال العام الماضى 2016.



وكشف الفنجرى عن أن الشركة تتوجه خلال الفترة المقبلة لدعم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل سبل التجارة الخارجية على هذه المشروعات، وفتح أسواق 220 دولة ومنطقة أمامها متواجدة بها DHL.



وأضاف أن الهدف من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة هو مساعدتها على النمو والوصول إلى المزيد من العملاء على الصعيد العالمى، موضحا أن هذا الدعم يأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لمساندة مثل هذه المشروعات حتى تتمكن المنتجات المحلية المصرية من الوصول للعالمية.



وأشار إلى أن الشركة تعتزم تجديد من 30 إلى %40 من حجم أسطولها البرى خلال العام المقبل 2018، وذلك لتسهيل عملية الوصول لمناطق الخدمات اللوجستية الجديدة والأماكن الجاذبة للاستثمارات الحكومية فى الفترة المقبلة.

وعن خطة الشركة لزيادة رسوم الشحن بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود فى يوليو الماضى، أكد الفنجرى أن شركته لا تعتزم زيادة أسعار الشحن فى المستقبل القريب، موضحاً أن الأسعار تتناسب حالياً مع الوضع الحالى للسوق المصرية ومتطلباتها.



يُشار إلى أن «DHL» رائدة عالميًّا فى قطاع اللوجيستيات من خلال تسليم الطرود محليًّا ودوليًّا، والشحن الجوى والبحرى، وتمتلك ما يَقرب من 30 فرعًا موزَّعة على مستوى أنحاء الجمهورية، وأهم ما يميزها شبكة الفروع التابعة لها، والتى تغطى ما يزيد على 220 دولة، ويعمل فيها حوالى 340 ألف موظف بمختلف أنحاء العالم.



وتقدم الشركة حلولًا متخصصة للأسواق والصناعات النامية، مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا وقطاع الطاقة والسيارات وتجارة التجزئة، وتُعَدّ الشركة جزءًا من مجموعة دويتشه بوست دى إتش إل، وقد حققت المجموعة إيرادات تزيد على 59 مليار يورو خلال العام الماضى.