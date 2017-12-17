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نقل وملاحة
المترو يطلب 28 مليون دولار لشراء قطع غيار
الأحد 17 ديسمبر 2017 09:48 ص
المترو
أخر الأخبار
المترو
مدحت إسماعيل:
قال مصدر بوزارة النقل، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، طلبت من وزير النقل، هشام عرفات، تدبير 28 مليون دولار، لشراء قطع الغيار اللازمة لأعمال التشغيل. وأشار المصدر لـ«المال»، إلى أن الأعطال المستمرة التى حدث فى المترو خلال الفترة الماضية، لا سيما فى قطارات خطى المترو الأول والثاني، نتيجة عدم توافر قطع الغيار، لافتاً إلى أن مصروفات المترو فى الوقت الحالى أصبحت تتعدى الـ1.1 مليار جنيه سنوياً، نفس قيمة الإيرادات التى يحققها المرفق.
يشار إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، واجهت مطلع العام الجاري، قبل رفع تذكرة المرفق بنسبة %100، أزمة عدم توافر قطع الغيار، وتوقف 10 شركات عن التوريد، وقيام شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة فى صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، بفسخ تعاقدها مع «المترو»، بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة لها فى العقود القديمة.
وتابع المصدر: “الإيرادات المحققة تتضمن جميع دخل المترو، سواء من التذاكر، أو الأنشطة التجارية المتمثلة فى المحلات، التى تطرح فى المحطات، والمصروفات تتمثل فى أجور العاملين، وبند الصيانة الخفيفة للقطارات، وقيمة العقود الموقعة مع شركات «النظافة»، و«الكهرباء»، و«الأمن».
وذكر المصدر أن وزير النقل، وعد من قيادات الشركة عرض الأمر على مجلس الوزراء فى أقرب وقت، لتكليف وزارة المالية بتوفير المبلغ بأقصى سرعة.
على صعيد متصل، قال إن الشركة بصدد طرح 47 محالاً تجارياً فى محطات الخطى الأول «المرج حلوان»، والثانى «شبرا الخيمة المنيب»، لافتاً الى أن أسعار المتر فى المحلات يختلف من موقع إلى آخر.
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