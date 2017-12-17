بدء التتبع الآلى للوحدات النهرية

عبد العظيم محمد رئيس النقل النهرى

❏ حصر كامل لأملاك «الهيئة» المتعدى عليها ومنها 16 فداناً فى العياط

❏ تخصيص %40 من بضائع ميناء الإسكندرية لنقلها عبر النيل

❏ طرح ميناء «الكوك»

على المستثمرين بحق الانتفاع.. والانتهاء من توفيق أوضاع 3 موانئ

❏ عرض «سعودى - إماراتى» لربط بورسعيد ودمياط لنقل البضائع والأفراد



مدحت إسماعيل



قال الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهرى، أنها بدأت تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل «RIS»، بتمويل نمساوى عبر قرض بقيمة 9.2 مليون يورو، لافتاً إلى أن المشروع شهد تعثراً منذ 2009، وحتى بداية العام الحالى، بسبب نوعية استخدام جهاز الاستقبال والإرسال الذى سينفذ فى المشروع.



وأضاف لـ «المال»، أنه تم الحصول على موافقة الجهات الأمنية والسيادية لتطبيق نظام التتبع الجديد ، لافتاً إلى أنه تم توقيع العقود اللازمة مع إحدى الشركات النمساوية لبدء عمل أبراج المراقبة، وتزويدها بالمعدات اللازمة للمشروع، مضيفاً أنه تم إنشاء أول برج للمراقبة بمنطقة الصف من إجمالى 4 أبراج مقرر إقامتها من القاهرة لأسوان لتغطية المجرى الملاحى للنيل بالكامل.



وأشار إلى أنه مستهدف الانتهاء من المشروع نهاية عام 2018، لافتا إلى أن النظام سيساعد الهيئة على استغلال المجرى النهرى على مدار 24 ساعة وطول أيام السنة.



وأكد أن الهيئة لديها خطة لرفع كفاءة الأهوسة التابعة للهيئة، ومنها أهوسة المالح الكبير والصغير الواقعة داخل ميناء الإسكندرية، مضيفاً تم الانتهاء من هويس المالح الصغير وتشغيله أمام حركة الملاحة، وجار صيانة وإصلاح الهويس الكبير، وسيتم افتتاحه وتشغيله أمام حركة الملاحة قريبا بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه.



وأوضح أن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات وفق إستراتيجيتها طويلة المدى، لافتا إلى أن الخطة القصيرة المدى تعمل على تطوير ورفع كفاءة الأهوسة والطرق الملاحية الحالية، وهذه المشروعات سيكون لها تأثير إيجابى على تطوير قطاع النقل النهرى، وزيادة حجم المنقول من البضائع عبر نهر النيل.



وتابع: «أول المشروعات تطوير الطريق الملاحى»الرياح البحيرى ـ ترعة النوبارية«، ويشمل أعمال الرفع المساحى، وإزالة الاختناقات الملاحية بأماكن متفرقة بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة الخط الملاحى بتكلفة إجمالية تصل لمليون جنيه، وعمل حماية لجسور ترعة النوبارية، بأماكن متفرقة بتكلفة إجمالية 6.700 مليون جنيه».



و قال إنه من المشروعات أيضاً تطوير الطريق الملاحى «القاهرة دمياط»، الذى تم الانتهاء من أعمال التطهير وإزالة الاختناقات الملاحية، وجار حالياً تطوير ورفع كفاءة هويس زفتى بتكلفة 1.4 مليون جنيه.



وأشار إلى أن من المشروعات التى تستهدف الارتقاء بالمنظومة أيضاً، تطوير الطريق الملاحى القاهرة/ أسوان ويشمل عملية إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل فى المسافة، من بنى مزار إلى الصف بتكلفة إجمالية 11.6 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال الرفع المساحى لعملية التطهير وإزالة الاختناقات الملاحية فى المسافة من أسوان إلى نجع حمادى بتكلفة إجمالية 16.40 مليون جنيه.



وأكد أن الهيئة تستهدف تنفيذ منظومة الشباك الواحد، وتحديث شبكة المعلومات بالهيئة وميكنة التراخيص للوحدات النهرية، لتسهيل الخدمة المقدمة، وجذب مستثمرى القطاع الخاص.



وأوضح أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، كلفه، بإجراء حصر كامل لأملاك الهيئة، وذلك بعد اكتشاف الهيئة حالات تعدى على 16 فداناً فى منطقة العياط من جانب الأهالى.



وأشار إلى أن أملاك الهيئة تتوزع فى 18 موقعا، وتتنوع بين أراضى فضاء بجوار الأهوسة، وموانئ نهرية منها المستغل بشكل بسيط وأخرى متوقفة وعليها تعد.



و قال إن الهيئة تستهدف رفع كفاءة المنظومة لاستغلالها فى نقل البضائع، خاصة بعد ارتفاع مشتقات البترول، سواء السولار أوالبنزين، موضحاً أنه يوجد نحو 47 ميناء نهريا على النيل، لكن غير مستغلة بشكل كامل.



وأشار إلى أن وزير النقل، وجه هيئة ميناء الإسكندرية تخصيص %40 من البضائع المتداولة فى الميناء، ليتم نقلها عبر النيل.



ولفت إلى أن حجم المنقولات النهرية تصل لـ 3.6 مليون طن سنوياً، لكن هذا الرقم لا يتناسب مع مساحة الكيلو متر النهرى، خاصة وأن نسبة 2.5 مليون طن من إجمالى المنقول، يتم نقلها لمسافة 1.5 كيلو متر فقط، فى هويس المالح بالإسكندرية.



ولفت إلى أن 3 موانئ وهما « فيروسيليكون»، ومصر للبترول، وأسمنت حلوان، قامت بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية، وجار توفيق أوضاع 7 موانئ وهم: السكر للصناعات التكاملية المصرية، وأبو زعبل للأسمدة، والحديد والصب بالتبين، وميناء النصر للمسبوكات بمنطقة طناش.



وأشار إلى أن شركة النصر للتعدين، وتملك 3 موانئ بدأت فى إجراءات التقنين أيضاً، مؤكدا أن غالبية الموانئ النهرية الحالية تتكون من أرصفة خرسانية وساحات تخزين، ولدى بعضها التجهيزات الآلية لأغراض الشحن والتفريغ وترتبط بشبكة طرق، إلا أنه يتم استغلالها فى أغراض غير مخصصة، ويتم استخدامها كمراسى للوحدات النهرية.



يشار إلى أن «النقل» كانت قد تسلمت خلال الفترة الماضية من هيئة تخطيط مشروعات النقل بالوزارة، دراسة تفصيلية عن موقف منظومة النقل النهرى، وأكدت الدراسة أن معظم الموانئ النهرية الحالية، يتم استغلالها فى أغراض غير مخصصة، فعلى سبيل المثال، بعض الموانئ النهرية فى الوجه القبلي تُستخدم مراسى للسفن السياحية، وميناء أثر النبى تم التعدى عليها، وأصبحت سوق جملة متعددة الأنشطة، والبعض الآخر منها ميناء الحديد والصلب، وميناء أسوان.



وأكد أن الهيئة صدرت لها قرارات تخصيص لعدد من المواقع لإنشاء موانئ نهرية عليها، لكن لم تتمكن من استلام الأراضى بسبب التعديات.



وأشار إلى من ضمن المواقع المخصصة للهيئة مساحة 16 فدانا و6 قراريط، فى منطقة دهشور، وحصلت الهيئة على موافقة من معهد بحوث النيل ووزارة الدفاع والمجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة، إضافة إلى حصولها على قرار تخصيص لمساحة 17 فداناً، و13 قيراطا فى محافظة أسيوط، لكن تلك المواقع ليست تحت سيطرة الهيئة حاليا.



وتابع:«من ضمن المواقع المخصصة للهيئة أيضاً، مساحة 15 فداناً فى سوهاج، ومساحة مماثلة فى قنا، لافتاً إلى أن سيتم التعاون مع الجهات الأمنية لحل مشكلة التعديات على تلك المواقع لبدء استغلالها».



ولفت إلى أن هناك لجنة مشكلة تعكف حاليا على تفعيل وتنشيط وتسويق دور النقل النهرى، عبر دراسة إمكانية استغلال الموانى التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وطرحها على المستثمرين للاستفادة منها.



وأشار «محمد»، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال، على طرح ميناء شركة النصر لصناعة الكوك على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، مضيفاً يجري حالياً معانيه من قبل اللجنة لباقى موانئ الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لطرحها على القطاع الخاص«.



وأوضح أن الهيئة تدرس حاليا فتح مسارات جديدة، فى مجرى النيل، لافتاً إلى أنها تلقت عرضاً من مستثمرين إماراتيين وسعوديين لتنفيذ عملية ربط قناة العنانية بيحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، ومجرى النيل على فرع دمياط.



وأشار إلى أن المسار المقترح هدفه خدمة المنطقة الصناعية، عبر نقل الأفراد والبضائع من ميناء دمياط للمنطقة الصناعية ببورسعيد والعكس، مع إمكانية استغلال المجرى حتى أسوان.



وأضاف أن المشروع والعرض المقدم من المستثمرين سيتم عرض خلال الأيام المقبلة، على وزير النقل للبت، إضافة إلى عمل التنسيق اللازم مع الجهات الأخرى، ومنها هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، لتحديد جهات الولاية على البحيرة ومنح التراخيص اللازمة للتنفيذ.



على صعيد متصل، قال إنه التقى ممثلين من البنك الدولى خلال الفترة الماضية، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين، لافتاً إلى أنه طالب»البنك«بتحديد المنح التى يمكن تقديمها للهيئة وتوظيفها فى عمل الدراسات اللازمة لتطوير المنظومة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية.



وتابع:» سيتم مخاطبة وكالة اليابان للتعاون الدولى «الجايكا»، لتوفير بعض المنح بهدف عمل دراسات تطوير المعهد القومى للنقل النهرى».