درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 ديسمبر

درجات الحرارة

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توقع خبراء الأرصاد، ارتفاعًا فى درجات الحرارة اليوم الأحد، على كافة الأنحاء ليسود طقس دافئ نهارًا، بارد أول الليل شديد البرودة فى آخره.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.



وتسجل درجات الحرارة بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 13، وفى الإسكندرية العظمى 23 الصغرى 13، وفى مطروح العظمى 23 والصغرى 12، وفى العريش العظمى 23 والصغرى 9 درجات.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنها معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة على معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 13 24



وسط الدلتا 12 24



الإسكندرية 13 23



بلطيم 13 23



مطروح 12 23



السلوم 11 22



سيوة 11 22



بورسعيد 13 23



دمياط 13 23



العريش 9 23



رفح 9 22



الإسماعيلية 10 24



السويس 10 25



رأس سدر 13 22



نخل 6 22



نويبع 16 25



طابا 13 24



كاترين 5 18



الطور 13 24



شرم الشيخ 16 25



الغردقة 15 25



مرسى علم 15 26



الفيوم 12 24



بنى سويف 12 24



المنيا 9 24



أسيوط 9 24



سوهاج 9 25



قنا 10 25



الأقصر 10 26



أسوان 12 27



أبو سمبل 11 26



الوادى الجديد 11 24



شلاتين 16 27



أبو رماد 16 26



رأس حدربة 18 25



حلايب 19 24