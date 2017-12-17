تعيين رضا إسماعيل رئيسا للنقل البحري بعد إنهاء خدمات طارق غانم

أمانى العزازى:







أصدر المهندس هشام عرفات وزير النقل قرارا رقم 897 لسنة 2017 بإنهاء خدمة اللواء بحرى طارق غانم عبد المتعال رئيس قطاع النقل البحري وندب اللواء بحرى رضا اسماعيل خليل الذي يعمل مستشار شؤون النقل البحرى بديوان وزارة النقل للعمل رئيسا لقطاع النقل البحرى بدءا من اليوم الأحد 17 ديسمبر.

ويشرف قطاع النقل البحرى الذي يتخذ من الاسكندريه مقرا له على جميع الموانى المصريه ويتابع اداء رؤسائها.