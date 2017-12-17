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نقل وملاحة
تعيين رضا إسماعيل رئيسا للنقل البحري بعد إنهاء خدمات طارق غانم
الأحد 17 ديسمبر 2017 12:32 ص
قرار وزير النقل بإنهاء خدمة اللواء بحرى طارق غانم عبد المتعال رئيس قطاع النقل البحري
أخر الأخبار
قرار وزير النقل بإنهاء خدمة اللواء بحرى طارق غانم عبد المتعال رئيس قطاع النقل البحري
أمانى العزازى:
أصدر المهندس هشام عرفات وزير النقل قرارا رقم 897 لسنة 2017 بإنهاء خدمة اللواء بحرى طارق غانم عبد المتعال رئيس قطاع النقل البحري وندب اللواء بحرى رضا اسماعيل خليل الذي يعمل مستشار شؤون النقل البحرى بديوان وزارة النقل للعمل رئيسا لقطاع النقل البحرى بدءا من اليوم الأحد 17 ديسمبر.
ويشرف قطاع النقل البحرى الذي يتخذ من الاسكندريه مقرا له على جميع الموانى المصريه ويتابع اداء رؤسائها.
يذكر أن فترة رئاسة اللواء طارق غانم لقطاع النقل البحرى قد شهدت صدور اهم قرارات وزارة النقل بزيادة رسوم الموانى ومقابلات الانتفاع بالانشطه 800 لسنة 2016 و 488 لسنة 2015 والتى لاقت اعتراضات وتحفظات شركات التوكيلات الملاحيه والعاملين بصناعة النقل البحرى والممارسين للانشطة البحرية والتى وعد الوزير هشام عرفات بتعديلها وعرضها على المجلس الاعلى للموانىء.
النقل البحري
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