بعد البيض.. وزير النقل: المساجد سبب حوادث القطارات

أحمد صبرى:







قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن المساجد التى يتم انشاؤها بجانب المزلقانات تتسبب فى حجب رؤية سائقي القطارات وتؤدى الى حوادث القطارات.





وأضاف فى لقاء له مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أن تلك المساجد تبني بشكل مخالف فى حرم السكة الحديد ممايجعل الباب مفتوحا لأصحاب القهاوى والمحلان فى التعدى على تلك الأراضي .



