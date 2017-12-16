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نقل وملاحة
بعد البيض.. وزير النقل: المساجد سبب حوادث القطارات
السبت 16 ديسمبر 2017 11:33 م
حوادث القطارات
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حوادث القطارات
أحمد صبرى:
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن المساجد التى يتم انشاؤها بجانب المزلقانات تتسبب فى حجب رؤية سائقي القطارات وتؤدى الى حوادث القطارات.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أن تلك المساجد تبني بشكل مخالف فى حرم السكة الحديد ممايجعل الباب مفتوحا لأصحاب القهاوى والمحلان فى التعدى على تلك الأراضي .
وأكد ان الوزارة حصلت على فتوى من دار الإفتاء بجواز هدم تلك المساجد، مشيرا الى أن الوزارة ستعمل على بناء مساجد بديلة لها فى أماكن مناسبة.
السكك الحديدية
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