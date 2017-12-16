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ثقافة وفنون
قبل نهاية العام.. مسرح الدولة بين العروض الجديدة والمهرجانات الدولية
السبت 16 ديسمبر 2017 10:12 م
مسرح
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مسرح
سلوى عثمان
في نشاط ملحوظ بأغلب فِرق البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، أعلنت العديد من الفِرق عن افتتاح عروض جديدة قريبًا وسفر عرض مسرحي للمشاركة بمهرجان دولى، ونجاح عرض آخر بالصعيد ضمن خطة البيت الفني لتوجيه المسرح للمحافظات التى لا يوجد بها مسرحيات تنتج بانتظام.
يبدأ، اليوم السبت، إعادة تقديم مسرحية "العطر" لمدة 15 يومًا، وتم إنتاج العرض بداية عام 2016، وظلت تقدم فى العديد من المسارح بالمحافظات، وتقدم المسرحية على مسرح أوبرا ملك برمسيس فى تمام السابعة مساء.
"العطر" تجربة خاصة يقدمها فنانون من الصم والبكم مشاركة مع فناني الطليعة، وتستهدف جمهورًا له طبيعته، تأليف وإخراج محمد علام، إعداد موسيقى إسلام أشرف، سينوجرافيا مصطفى حامد، ألحان وائل عقيد، غناء نورا نور، مترجم إشارة عمر هشام.
ويعود الفنان أحمد بدير للمسرح مرة أخرى بعد تقديمه مسرحية "غيبوبة" فى 2016، ليقدم فى بداية 2018 مسرحية جديدة وهى "فرصة سعيدة"، والتى بدأت بروفاتها حاليًّا ضمن مسرحيات فرقة المسرح الحديث، وستقدم المسرحية على خشبة مسرح السلام.
يشارك بدير البطولة، إيمان أبو طالب، وفتوح أحمد، ومحمد الصاوى، وأحمد الدمرداش، وخالد محروس، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدى، ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبة طنطاوى، إضاءة عز حلمى، تأليف صلاح عربى، وفكرة وإخراج محمد جمعة.
كما تقدم فرقة المسرح الحديث حاليًّا العرض المسرحي "ولاد البلد" بالعديد من محافظات الصعيد، فسافر إلى أسوان ثم الأقصر، وسيقدم حتى يوم 25 ديسمبر فى العديد من الأماكن، منها قصر ثقافة الطارف، ساحة أبو الحجاج أمام متحف الأقصر، قصر ثقافة إسنا، قصر ثقافة الطود، قصر ثقافة أرمنت.
"ولاد البلد" تأليف مصطفى سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين شادى أسعد، وائل مصطفى، عبد العزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوى.
وينير مسرح زكي طليمات، التابع لمسرح الطليعة، غدًا، العرض المسرحي "السيرة الهلامية" الساعة السابعة مساء، وتدور أحداث العرض حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدى بشكل معاصر، والجدير بالذكر أن عرض "السيرة الهلامية" هو ثانى عروض المخرج محمد الصغير بعد عرضه الناجح المتميز "شيزلونج" الذى قدم عام 2010 و2011 بنجاح جماهيرى ونقدى كبير.
"السيرة الهلامية" بطولة محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبد الله، رامى عبد المقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدى، تعبير حركى سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد إخراج محمد الصغير.
وعن المهرجانات التى سيشارك فيها "البيت الفنى للمسرح" تقرر مشاركة العرض المسرحي "سيلفي مع الموت" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، ضمن فاعليات مهرجان "أربيل الدولى للمسرح" بكردستان العراق، والذي تبدأ فاعلياته من 17 إلى 22 ديسمبر الحالى.
"سيلفى مع الموت" يعرض يوميًّا على مسرح ميامى بوسط البلد، فى الثامنة مساء، وهو عرض مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحى، إيقاع حركى مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام.
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