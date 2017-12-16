الأطباء تطالب بإسناد لجنة المسئولية الطبية للنائب العام

أحمد صبرى









طالب مؤتمر النقابات الفرعية، الذى انتهت فعاليته، مساء أمس، بضرورة تبعية لجنة المسئولية الطبية، للنائب العام؛ حفاظًا على استقلالية عملها وضمان حياديتها الوظيفية والقانونية، وعقد ندوات تعريفية للجمهور؛ للتوعية بأهمية القانون لعموم الشعب المصرى، على أن تكون تلك الندوات فى أماكن جماهيرية.





وطالبت بتعديل بعض التعريفات، خاصة ما يتعلق بالخطأ الطبي وتوضيح التوصيف الوظيفى للعاملين وتحديد المسؤلية الطبية الخاصة بكل سنة من الأطباء على فئة، وإلقاء الضوء على المسؤلية المشتركة بين الأطباء والمنشأة الطبية التى يعمل بها الطبيب.





وشدد المجتمعون على ضرورة تشجيع شباب الأطباء لحضور الجمعيات العمومية، حيث إنها صاحبة الحق الأصيل فى تقييم الأداء وحضور أعضاء النقابة العامة لاجتماعات القطاعات بصفة ربع سنوية والاهتمام مستقبلًا بالاستعانة بمؤسسات احترافية لتقييم الأداء المؤسسى للنقابة من حيث الأداء الإدارى والاعتماد على مؤشرات الأداء لكل عضو منتخب بناء على البرنامح الانتخابى الذى قدمه.





وأوصى المؤتمر بضرورة أن يستمر تحصيل نفس الرسوم بالنقابة العامة، كما هو الآن، والسعى لزيادة موارد النقابات الفرعية من رسوم المنشآت الطبية.







