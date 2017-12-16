EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الأطباء تطالب بإسناد لجنة المسئولية الطبية للنائب العام
السبت 16 ديسمبر 2017 08:51 م
نقابة الأطباء
أخر الأخبار
نقابة الأطباء
أحمد صبرى
طالب مؤتمر النقابات الفرعية، الذى انتهت فعاليته، مساء أمس، بضرورة تبعية لجنة المسئولية الطبية، للنائب العام؛ حفاظًا على استقلالية عملها وضمان حياديتها الوظيفية والقانونية، وعقد ندوات تعريفية للجمهور؛ للتوعية بأهمية القانون لعموم الشعب المصرى، على أن تكون تلك الندوات فى أماكن جماهيرية.
وطالبت بتعديل بعض التعريفات، خاصة ما يتعلق بالخطأ الطبي وتوضيح التوصيف الوظيفى للعاملين وتحديد المسؤلية الطبية الخاصة بكل سنة من الأطباء على فئة، وإلقاء الضوء على المسؤلية المشتركة بين الأطباء والمنشأة الطبية التى يعمل بها الطبيب.
وشدد المجتمعون على ضرورة تشجيع شباب الأطباء لحضور الجمعيات العمومية، حيث إنها صاحبة الحق الأصيل فى تقييم الأداء وحضور أعضاء النقابة العامة لاجتماعات القطاعات بصفة ربع سنوية والاهتمام مستقبلًا بالاستعانة بمؤسسات احترافية لتقييم الأداء المؤسسى للنقابة من حيث الأداء الإدارى والاعتماد على مؤشرات الأداء لكل عضو منتخب بناء على البرنامح الانتخابى الذى قدمه.
وأوصى المؤتمر بضرورة أن يستمر تحصيل نفس الرسوم بالنقابة العامة، كما هو الآن، والسعى لزيادة موارد النقابات الفرعية من رسوم المنشآت الطبية.
نقابة الأطباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا