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ثقافة وفنون
3 أسباب لاتجاه نجوم الغناء للأغنية الشعبية
السبت 16 ديسمبر 2017 08:02 م
لطيفة وأحمد شيبه
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لطيفة وأحمد شيبه
• لطيفة: أغنيتي مع شيبة ليست لمواكبة موجة الأغنية الشعبية وإنما تجديد محاولة للتجديد الموسيقى.
• فوزي ابراهيم : الأغنية الشعبية مازلت تحافظ على الجملة الشرقية التي تذكرنا بذاتنا وقت الازمات .
• عبد الرحمن : المطربين الكبار يجب أن يرتقوا بذوق الجمهور والفن وعبد الحليم لم يقلد رشدي في الغناء الشعبي .
أحمد حمدي
منذ ظهور نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة منذ عامين على الساحة الفنية بأغنيته "آه لو لعبت يازهر" وتحقيقها نجاحا جماهيريا بتخطي نسبة مشاهدتها على يوتيوب 100 مليون مشاهدة في فترة وجيزة ، حتى بدأ العديد من نجوم الغناء الذين اعتدنا على تقديمهم للأغنية عاطفية كلطيفة وإيهاب توفيق وغيرهما الاتجاه لتقديم الاغنية الشعبية وأغاني المهرجانات سواء في البرامج التليفزيونية اثناء استضافتهم ، أو حتى كأغنيات "سينجل " لهم.
وقدمت لطيفة منذ فترة أغنية شعبية مع المطرب أحمد شيبة "يللي"، وغنت أغنية المهرجانات "العب يالا " أثناء استضافتها في إحدى البرامج الإذاعية اليومين الماضيين أيضا، وطرح إيهاب توفيق ـغنية باللون الشعبي لأول مرة في مشواره الفني منذ أيام قليلة "جيت للدنيا".
و3 أسباب تتصدر هذا التحول الغنائي بين التجديد والاستمرارية والحالة المزاجية وتراجع الحركة الفنية
** تجديد واستمرارية
في البداية قالت النجمة لطيفة إنها لم تقدم أغنيتها مع المطرب أحمد شيبة يللي منذ فترة لكونها تريد الاتجاه للاغنية الشعبية أو مواكبة موضة الاغنية الشعبية وأغنيات المهرجانات كما يعتقد البعض عنها.
وأشارت إلى أن تاريخها الفني مليء بالأغنيات العاطفية، وذلك كله يمثل لها قيمة فنية كبيرة ، ولايمكن لها أن تتنازل عن تقديم مستوى فني معين دائما للجمهور .
وأضافت لطيفة أن تجربتها مع النجم أحمد شيبة نالت نجاحا جيدا في فترة قصيرة وأحبها الكثيرون، لكونها جاءت بلون غنائي مختلف عما اعتاده الجمهور منها دائما
ولفتت إلى أنها تعاونت فيها مع الملحن عصام كاريكا وهو أيضا يقوم بتلحين الأغنيات لنجوم الأغنية العاطفية ، وبرغم ذلك استطاع تلحين أغنية " يللي " لها ولشيبة كاغنية تتميز بالطابع الشعبي نوعا ما .
وأكدت أن التجديد في الموسيقى والألوان الغنائية شئ لابد منه لأي مطرب يحاول الاستمرار بقوة على الساحة الفنية، وهو ما تحرص عليه في موضوعات وأفكار الاغنيات التي تقدمها خاصة الفترة الأخيرة.
** الحالة المزاجية
ومن جانبه، قال الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، إنه إذا كانت لطيفة لم يكن متوقع منها أن تقدم أغنية شعبية، فأنا نجد ان إيهاب توفيق قد قدم بعض الإغنيات الشعبية في بداية مشواره الفني .
وأضاف أنه حينما يفقد الناس توزانهم وتصبح الحالة المزاجية مرتبكة في وقت الأزمات نجد الذوق المصري يبحث عن شئ يرده لأصله
وتابع "مثل الشخص الذي فقد ذاكرته فيبحث عن أي شئ يعيد له ذاكرته مرة أخرى، والجملة الشعبية هي التي تعيد المواطن المصري لجيناته أي ما كانت كلماتها وإنما أتحدث عن الجملة اللحنية وللأسف يتم استغلال الجملة الشرقية المصرية أسوأ استغلال".
ونوه إلى الأغنية الشعبية حريصة على المقامات الشرقية، أما الأغنية الشبابية أصبحت تهرب من أي تيمة شرقية ، برغم أننا في الأصل شرقيون وتابع "ورثت من والدي واجدادي جينات تعشق الموسيقى والتيمة والجملة الشرقية ، وذلك يفسر وجود الأغنيات الشعبية في الأفراح الفخمة ، لأن عشقنا للجمل الشرقية الموجودة في الأغنية الشعبية تدفعنا لا إراديا لسماعها لأنها تفكرنا بأنفسنا ومصريتنا، ونبتعد عن الأغنيات العاطفية التي ابتعدت عن شرقيتنا كثيرا".
وأوضح ايضا إلى أنه منذ ثورة يناير2011 ، وحتى الآن ، أصاب حالتنا المزاجية الارتباك و أصبحت غير متزنة، فنضطر للهروب للشعوذة متمثلة في أغنيات المهرجانات أو نذهب لأي شي يفكرنا بذاتنا وشرقيتنا
وأضاف "لذلك نميل للأغنية الشعبية التي مازالت تحافظ على المقام الشرقي اللحني فيها ، بالإضافة أن هذا الشكل أصبح يجذب الجمهور بدرجة أكبر ، لذلك جمهورها أصبح يتسع ويزيد والمطرب تحت أمر جمهوره ورغما عنه يجب أن ينزل للناس ومايحبون الاستماع له".
وتابع "مثلما فعل عبد الحليم حافظ في فترة نكسة 67 وكان الوجدان المصري غير متوازن وظهرت وقتها ظواهر غنائية مثل عدوية ، فاضطر عبد الحليم ليقدم أغنيات شعبية لأنه في النهاية يعمل لدى هذا الجمهور ، ويجب أن يرضي ذوقه واتجاهه وأن يجد صياغة للنزول للناس لوقت معين على امل ان يقدم لهم شيئا اخر فيما بعد".
** تراجع للحركة الفنية
أما الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن فيرى أن اتجاه مطربين كبار أمثال لطيفة وإيهاب توفيق وغيرهم للغناء الشعبي شيئا لايليق بتاريخهم الفني ابدا لأنها مطربون كبار، ومن المفترض أن يرتقوا بذوق الجمهور والفن ويقودون الحركة الفنية .
وأضاف أنهم يجب ألا يتدنوا لهذا المستوى الفني
واستدرك " لكن ليس معنى ذلك أن الاغنية الشعبية سيئة ، لكن هذا اللون لايناسبهم ، وهؤلاء الفنانين الكبار الذين أصبحوا مؤثرين على الذوق العام يجب أن يهتموا بتغيير الواقع في الفن وليس الهبوط بذوق الناس".
وأكد عبد الرحمن للمال أن كل مطرب له لونه الغنائي الخاص والمرتبط به لدى الناس ، سواء احمد شيبة كلون شعبي أو ايهاب توفيق ولطيفة كلون الغناء العاطفي الذي يتميزن به ، ولو حاولوا تقليد مطرب معين لكون أغنية له حققت نجاحا فلن يحققون نفس مستوى النجاح .
ونوه أيضا إلى الفنان الراحل محمد رشدي كان يغني اللون الشعبي بطريقته ،وحينما فكر عبد الحليم حافظ حينها تقديم أغنية شعبية قدمها بطريقته الخاصة به ولم يقلد رشدي في التيمة اللحنية والأغنية التي قدمها مثل " كل ماقول التوبة "
وقال إن لكل مطرب خامة صوتية مختلفة عن الآخر ، لذلك أغنيات ايهاب توفيق ولطيفة وغيرهم الشعبية لن تحقق نجاحا مثل أغنيات شيبة .
وأوضح أن المطرب ليس مثل الممثل يستطيع أن يغير من دور لدور في أغنية وأخرى لأن المطرب له خامته الصوتية وإحساسه وحلياته التي يستطيع الإبداع فيها في أغنياته ، ويجب ألا يخرج عن اللون الذي يغنيه لأن ذلك سيكون صادما للجمهور ولن يحقق له أية إضافة فنية
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