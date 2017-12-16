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اقتصاد وأسواق
2 جنيه تراجع بالذهب وعيار ٢١ يسجل 622 جنيها للجرام
السبت 16 ديسمبر 2017 07:34 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجع بنحو 2 جنيه اليوم السبت بختام التعاملات المسائية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1255 دولار.
وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أاسعار الذهب عيار ٢١ انخفضت لتسجل 622 بدلا من 624 جنيها أمس
وأضاف واصف في تصريحات لـ"المال"، أن عيار ١٨ سجل 532 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 712 جنيها مقابل 714 جنيها.
وتراجعت الأوقية لنحو 1255 دولار بدلا من 1259 دولار، وسجل الجنيه الذهب 4983 جنيها مقابل 4992جنيها أمس
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