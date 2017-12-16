جدل برلماني بشأن ضريبة إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

بكرى: مشروع القانون يتضمن مادتين.. وكل المواقع الاجتماعية لها مقار بمصر تسهل محاسبتها

وكيل لجنة الاتصالات يقترح رفع شريحة الضرائب على الشركات التي يتجاوز رأسمالها نصف مليون جنيه لمحاسبتهم على الإعلانات













ياسمين فواز









أثار إعلان النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إعداده مشروع قانون لفرض ضرائب على مواقع السوشيال ميديا، وعلى رأسها "فيسبوك وتويتر"، حالة من الجدل بين النواب حول مدى إمكانية تطبيق ذلك.





ووفقًا لبكرى، في تصريحاته، لـ"المال"، فإن مشروع القانون يضم مادتين بهدف فرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "فيسبوك" وغيرها، مضيفًا أن المواقع السابقة تحصل على إعلانات مصرية بدلًا من المواقع المحلية، وهو ما يسبب خسائر للأخيرة التي تعتبر سببًا أساسيًّا في انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الأخبار والمقالات التي يتم نشرها.





وأكد بكرى أن كل المواقع الاجتماعية التي من المقرر أن يتناولها القانون لها مقارّ معروفة داخل مصر، ومن ثم يسهل محاسبتها ضريبيًّا على كل إعلان مصرى تنشره.





من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فكرة مشروع القانون السابق تفرض تساؤلات عدة، منها: هل تم تطبيق ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي في أي دولة بالعالم قبل ذلك.





وأضاف عمر، في تصريحات، لـ"المال"، أنه من الصعب الحكم على القانون قبل الاطلاع عليه، مشيرًا إلى أن المواقع السابقة لن تلتزم بدفع ضريبة داخل مصر؛ لأنها مواقع عالمية، ومن الوارد أنها تدفع ضرائب في بلادها.





وأوضح أنه في حال سن تشريع جديد يتم بمقتضاه محاسبة التجارة الإلكترونية ضريبيًّا، فإنه من الوارد إيجاد كيفية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.





فيما يرى النائب أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، صعوبة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وغيرها"، مؤكدًا أنه في حال سن القانون من الوارد عدم التزام المواقع بتطبيقه.





ولفت شمردن إلى أنه في حال غلق مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التزامها بالقانون، فإنها ستروج للأمر سياسيًّا، وليس من المنطقى عدم التزامها، منوهًا بأن حدوث أمر كهذا في هذا التوقيت غير مستحب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.





واقترح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن يتم رفع شريحة الضرائب التي تدفعها الشركات والمنشآت التي يتجاوز رأسمالها نصف مليون جنيه، بحيث يتضمن مبلغ الضرائب المدفوع قيمة متوسطة لتكلفة الإعلانات التي تتعاقد عليها مع أي موقع، سواء كان سوشيال ميديا أو غيره.





من ناحيته طالب النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة سن تشريع قانون لفرض ضرائب على الإعلانات المموّلة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية تلجأ للإعلان عن منتجاتها بـ"فيسبوك"؛ لكونه إعلانًا مجانيًّا وبمردود واسع.





وأضاف طلعت أن هناك العديد من الدول التى وضعت قوانين لفرض ضرائب على الإعلانات على فيسبوك، ومنها هولندا وألمانيا، لمحاسبة إعلانات السوشيال ميديا، موضحًا أن فيسبوك لديه الآلية للكشف عن حجم الإعلانات فى مصر، ومن ثم يجب الاستعانة بها للسعى نحو تشريع قانون يفرض ضرائب على تلك الشركات.



