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سيـــاســة
مصر تقدم مساعدات دوائية للصومال
السبت 16 ديسمبر 2017 06:44 م
وزارة الخارجية
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وزارة الخارجية
المال- خاص
صرّح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار الجهود المصرية الداعمة لدولة الصومال الشقيقة، فقد تم تسليم شحنة مساعدات دوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية بمطار العاصمة الصومالية مقديشيو، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاحتفال شهد مشاركة كبيرة من مختلف الأوساط السياسية والعسكرية الصومالية، في مقدمتهم وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء، ونائب قائد القوات المسلحة، ومحافظ مقديشيو، ومستشار وزير الدفاع، ومدير عام وزارة الصحة، والعديد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولفيف من مختلف وسائل الإعلام الصومالية، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية في مقديشيو.
وأكد أنه جارٍ إرسال شحنة مساعدات دوائية أخرى مقدَّمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى الصومال.
وأعرب المسئولون الصوماليون عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه مصر من مساعدات وأهميتها في إنقاذ الشعب الصومالي ومساعدته على تجاوز التحديات الراهنة التي يمر بها.
وزارة الخارجية
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