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نقل وملاحة
النقل تعلن الموعد النهائي لدراسة ربط سعر تذكرة المترو بعدد المحطات
السبت 16 ديسمبر 2017 06:16 م
المترو
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المترو
مدحت إسماعيل
قال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إنه لا إقرار لأي زيادات في سعر التذكرة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه مع قرب دخول محطات جديدة في الربع الأخير من العام المقبل، ستتم دراسة تطبيق نظام ربط التذكرة بعدد المحطات.
ونفي عز تصريحًا منسوبًا لوزير النقل، نُشر على مواقع إلكترونية، بشأن نية الوزارة تطبيق نظام المحطات في مرفق مترو الأنفاق نهاية يونيو المقبل.
وأضاف أن الوزير أوضح، عقب المؤتمر الخاص بتوقيع برتوكول كود الإتاحة للمعاقين في وسائل المواصلات أن نظام ربط السعر بعدد المحطات، يحقق العدالة ومعمول به في كل دول العالم.
مترو الأنفاق
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