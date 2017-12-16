باتشوكا يقتنص برونزية مونديال الأندية باكتساح الجزيرة

على المصرى



اكتسح باتشوكا المسكيكى بطل الكونكاكاف، الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى الإمارات، وتختتم مساء اليوم السبت، مضيفه الجزيرة بطل الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ستاد مدينة زايد الرياضية، لتحديد المركز الثالث والرابع، وإداره تحكيما الحكم السنغالى مالانج ديدهيو.



سجل هدف اللقاء الأول، جوناثان أوريتافيسكايا لاعب باتشوكا، فى الدقيقة 37 من الشوط الأول، بعدما أستغل خطأ دفاعى ساذج من سيف خلفان قلب دفاع الجزيرة الإماراتى، ليضعها أرضية على يمين خالد السناني حارس أصحاب الأرض والجمهور.



وبلغت الإثارة قمتها مع مطلع الشوط الثانى، حينما أدرك خلفان مبارك التعادل للجزيرة فى الدقيقة 57، ولم تدك فرحة أصحاب الأرض والجمهور طويلا، بعدما سجل فرانكو خارا

الهدف الثانى للضيوف بعدها بدقيقتين فقط.



ولم يكتف الفريق المكسيكى بالهدفين، وكثف هجماته من أجل مزيد من الأهداف، وأضاف روبيرتو ديلاروزا الهدف الثالث فى الدقيقة 79، قبل أن يختتم أنجيلو ساجال أهداف اللقاء، بالهدف الرابع، قبل نهاية اللقاء بستة دقائق، من ضربة جزاء.



بتلك النتيجة، يحصد باتشوكا المركز الثالث للمرة الأولى، فى مشاركته الرابعة بالبطولة، بعدما كان المركز الرابع هو أفضل مراكز باتشوكا، وحققه في 2008، عندما خسر أمام جامبا أوساكا الياباني في نفس المباراة، ليعادل رقمي مواطنيه مونتيري ونيكساكا اللذين حلا سابقا في الترتيب الثالث بالبطولة، حيث نجح نيكساكا في نسخة 2000، في حصد المركز الثالث بركلات الترجيح على حساب ريال مدريد الإسبانى، بينما لحقه مونتيري الذي فاز على الأهلي في 2012.



فيما اكتفى الجزيرة بالمركز الرابع فى مشاركته الأولى بالبطولة، بعدما حقق نتائج جيدة منذ بداية المسابقة، حيث فاز على أوكلاند سيتى النيوزيلندى، فى الجولة التمهيدية، قبل أن يتغلب على أوراوا ريد دياموندز اليابانى فى ربع النهائى، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد "حامل اللقب"، فى نصف النهائى، بعدما كان متقدما بهدف، قبل أن يخسر بهدفين.