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الكنيسة تودع رمزها باسيلي والبابا يترأس الجنازة
السبت 16 ديسمبر 2017 05:56 م
جنازة ثروت باسيلي
أخر الأخبار
جنازة ثروت باسيلي
حسين رجب
ودعت الكنيسة الأرذثوكسية اليوم السبت، أحد رموزها البارزين الدكتور ثروت باسيلي مؤسس قناة c.t.v القبطية.
ووفق بيان للمتحدث باسم الكنيسة بولس حليم، شهدت الجنازة حضور البابا تواضروس الثاني على رأس لفيف من أحبار الكنيسة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان إلى جانب أسرة الراحل والعاملين بالقناة وعدد كبير من محبيه.
وأقيمت صلوات الجنازة بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر في الواحدة من ظهر اليوم، وسيتم دفن الجثمان بالمدفن الذي أعد خصيصًا بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا شنودة بمدينة السلام التي يقع بها مقر القناة.
وسوف تتلقى الأسرة العزاء بقاعة البابا أثناسيوس أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء غدٍ الأحد، وفق البيان.
يذكر أن الدكتور ثروت باسيلي توفي عن عمر يناهز 77 عامًا في 5 ديسمبر الحالي بمدينة شيكاغو الأمريكية.
ولد د. ثروت ثابت باسيلي في 14 سبتمبر عام 1940، وحصل بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة عام 1967.
عمل في مجال الأدوية حيث أنشأ عدة شركات للأدوية، كما عين كعضو بمجلس الشورى لعدة دورات وترأس لجنة الصحة به لمدة 15 سنة.
كما شارك كعضو ووكيل في المجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ورثى البابا تواضروس باسيلي في كلمة طويلة عقب صلاة الجنازة عليه.
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