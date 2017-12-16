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ثقافة وفنون
المنتدى المصرى للإعلام ينظم ملتقى عن مواجهة الإرهاب
السبت 16 ديسمبر 2017 05:34 م
المنتدى المصرى للإعلام
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المنتدى المصرى للإعلام
رحاب صبحى
قال الإعلامى إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار الأسبق والمتحدث الرسمى للمنتدى المصرى للإعلام، إن المنتدى ينظم الملتقى الفكرى الثانى، مطلع العام الجديد، بالتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار مشروع التنوير القومي، وسوف يناقش "دور الإعلام في مواجهة الإرهاب والمسئولية المجتمعية لتجفيف منابعه"، وفي نفس الاتجاه سيقوم المنتدى بتوقيع مذكرة تفاهم مع مشيخة الأزهر بشأن تطوير الخطاب الديني.
جدير الذكر أن المنتدى مر على إنشائه عام كامل، وبدأ نشاطه فى مجال التدريب.
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