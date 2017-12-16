إطلاق إستراتيجية تكنولوجيا إنترنت الأشياء.. مطلع 2018

إنترنت الأشياء

المال – خاص



أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" بالاتحاد العام للصناعات، خلال مشاركتها فى المؤتمر الدولى لإنترنت الأشياء، المقام بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 14 – 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الاتصالات، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي وجمعية مهندسي الإلكترونيات "IEEE"، وبمشاركة عدد من الوفود العربية وصناديق الاستثمار الإقليمية عن إعداد رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز خدمات وتطبيقات الـIOT في مصر، والإعلان عنها مطلع العام المقبل 2018.



جاء ذلك على هامش مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي مصر لإنترنت الأشياء"، المقرر أن تعلن عن المشروعات الفائزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفكار رواد الأعمال ومشروعات التخرج، بعدما شهدت المشروعات العديد من مراحل االتقييم والتدريب الفني والتأهيل منذ سبتمبر 2017.



وأكدت الغرفة، في بيان صحفي صادر عنها، اليوم السبت، أنها تسعى إلى التحوّل للاعتماد بشكل كامل على الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حدث إقليمي مشّرف يتيح لمصر مكانة جديدة في مسيرة الريادة للمنطقة العربية.



وأضاف البيان: "إننا في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات راعي الصناعة الرقمية إذ نعي تماماً أهمية دورنا المجتمعي في دعم كافة الأطراف في قاطرة لتنمية المستقلبية التي تراهن على المميزات التنافسية للخبرات الفنية المصرية القادرة على المنافسه العالمية والعربية والإقليمية، وسير بخطى ثابتة نحو إحداث التغيير المنشود في جودة وكفاءة الخدمات التي يتلاقها المواطن المصري وعملية التطوير التي تسعى إليها مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، ما يتماشي مع الرؤية الطموحة للإدارة السياسية الرشيدة في تحديد أطر جديدة للنهضة بمستقبل وطننا".