الأعلى للجامعات يعتمد إنشاء إدارة للأزمات والكوارث

- إنشاء الكلية المصرية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس



المال - خاص



عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهرى -ظهر اليوم السبت- برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.



وفي مستهل الجلسة، طالب عبد الغفار أعضاء المجلس بالوقوف دقيقةً حدادًا على ضحايا مسجد الروضة، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وأشاد الوزير بالانضباط والأداء الراق والمسئول بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، خلال التعامل مع الضحايا، موجهًا الشكر للعاملين في المستشفيات والأطباء وعميد كلية الطب ورئيس الجامعة لسرعة التجاوب مع الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.



ووافق المجلس على إنشاء إدارة للأزمات والكوارث للتعامل مع الحوادث الطارئة، بأمانة حسام عبد الغفار أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، وعضوية كل من خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق وعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ومنصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.



وأكد المجلس رفضه قرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكا خطيرًا للقرارات الدولية ذات الصلة، ورفض ما يترتب على هذا القرار من آثار، مؤكدًا دعم الموقف المصرى المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدًا بالوقفات الاحتجاجية السلمية لتعبير طلاب الجامعات عن رفضهم لهذا القرار، مثمنًا السلوك المتحضر للطلاب في التعبير عن أرائهم.



وأعرب الوزير عن سعادته بإجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لها، متمنيًا التوفيق للفائزين، مشيرًا إلى أن الجامعات شهدت تجربة ديمقراطية تنافس فيها الطلاب على نحو مشرف من أجل تكوين اتحادات طلابية قوية تعبر عن آرائهم وطموحاتهم، مؤكدًا أهمية الاتحادات الطلابية ودورها كهمزة وصل بين الإدارات الجامعية والطلاب.



وأكد عبد الغفار أهمية استعداد الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، والحرص على حسن الأداء وسرعة إعلان النتائج فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى ضرورة دعم التواصل والحوار بين الطلاب والأساتذة، والاهتمام بكافة الأنشطة والمبادرات الطلابية؛ بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وطالب الوزير الجامعات بتقديم خططها ورؤيتها لهذه الأنشطة خلال إجازة نصف العام.



وطالب الوزير رؤساء الجامعات بأن تكون كافة شهادات خريجى الجامعات لمرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا مصحوبة بعلامة مائية تمنع تزويرها، كما طلب الوزير الاستفادة من تجارب بعض الجامعات صاحبة الخبرة في هذا الشأن.



ووافق المجلس على تشكيل لجنة لتقييم أداء لجان القطاعات السابقة بالمجلس الأعلى للجامعات وتقييم الأسماء المرشحة عن طريق الجامعات والمرشحين عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات لتشكيل لجان القطاعات في دورتها الجديدة.



ووافق المجلس على كتاب جامعة قناة السويس بشأن إنشاء الكلية المصرية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع جامعة ومعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير.



ووافق المجلس على اقتراح جامعة الإسكندرية باعتبار جميع عيادات وغرف العمليات في جميع الأقسام بكلية طب الأسنان بالجامعة مستشفى تعليمي لطب الأسنان.



كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون العلمي المشترك بين المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة وجامعة كيب بريتون.



واعتمد المجلس محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات، بجلسته رقم (52) المنعقد الأسبوع الماضى، وتمت الموافقة على:



- إنشاء قسم الدراسات الجغرافية بمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل جامعة الفيوم، وتفعيل الدراسة به اعتبارًا من العام الجامعى 2018-2019.



- إنشاء وحدة التعليم المستمر ومركز أبحاث طب الأسنان والنشر العلمي كوحدات ذات طابع خاص بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط واعتماد لائحتهما المالية والإدارية، واعتماد اللائحة الداخلية لمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة العريش.



-إضافة برنامج التكنولوجيا باللائحة الداخلية لكلية العلوم جامعة المنيا (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة.



-إضافة برنامج الماجستير في الفيزياء الطبية التطبيقية باللائحة الداخلية لكلية العلوم جامعة حلوان (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة واعتماد اللائحة الدراسية الخاصة بالبرنامج.



-اعتمد المجلس محضر اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم (35) والمنعقد في 26 نوفمبر الماضي، والمتضمن التوصية بالآتى:



-تشكيل لجنة لإعداد دراسة تتضمن توزيع القوافل الطبية للجامعات المصرية على كافة قطاعات الجمهورية وخاصة القطاعات الحدودية والنائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.



-تشكيل لجنة لدراسة وإعداد مقترح بتحديد أعمال واختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أسوة بنائبي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا.