عودة السياحة الروسية تتصدر موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، عددا من الخبراء والعاملين في مجال السياحة، لمناقشة ملفات السياحة في مصر وعلى رأسها ملف عودة السياحة الروسية للقاهرة مرة أخرى.



وتناقش جيهان لبيب، أخطر ملفات وأزمات السياحة المصرية قبل عودة السياحة الروسية مع كل من عماري عبدالعظيم عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، ومحمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب ونقيب المرشدين المصريين السابق، والنائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب.



وتطرح "جيهان"، مجموعة من التساؤلات خلال الحلقة ومنها كيف يمكن لمصر تحقيق معدلات تتجاوز زيارة الـ10 ملايين سائح؟ هل تسير بريطانيا على درب روسيا وترفع حظر السفر؟ كيف يمكن استغلال النجوم والعلماء والمشاهير في التسويق للسياحية المصرية؟ هل يمكن أن تلجأ وزارة السياحة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول لتدشين حملة للتسويق للسياحة المصرية؟.



كما تناقش جيهان لبيب، المعوقات التي تواجه العاملين في ملف السياحة، وكيف يمكن التغلب عليها، وكذلك ما المطلوب من البرلمان لدعم السياحة المصرية، وكيف يرى الخبراء والمختصون أداء القائمين على ملف السياحة في مصر؟.





وزير النقل فى" العاشرة مساءً "على دريم



يستضيف الإعلامي وائل الإبراشي فى برنامج "العاشرة مساءً على قناة دريم، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، للردعلى كل من انتقد تصريحه الأخير حول سعر تذكرة المترو وتشبيهها بثمن بيضة ونصف.

يذكر أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، تناول قضية انخفاض أسعار تذاكر المترو، فى مصر مقارنة ببعض الدول الأوروبية، مستشهدًا بسعرها فى فرنسا، ولاقت تصريحاته سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى.





زينة فى “snl بالعربى"



يستضيف برنامج Snl بالعربى، فى الحادية عشرة والنصف مساءً على قناة ON E، الفنانة زينة وتشارك فى الحلقة بمجموعة من الاسكتشات الكوميدية والساخرة، وأيضا يشارك المطرب الشعبى محمود الليثى فى الحلقة.



برنامج Saturday Night Live بالعربى، يشارك فى تقديمه كل من شادى ألفونس، وخالد منصور، ومحمد الليثى، ونور قدرى، ونانسى صالح، وأحمد سلطان، وعلوى الحسينى، وتونى ماهر، وإسلام إبراهيم، وإنتاج طارق الجناينى، وإشراف عام أحمد الجناينى، وإخراج عمرو صلاح.

أولى حلقات برنامج "أون اليوم" على "أون لايف"



تقدم الاعلامية لبنى عسل والاعلامى عمرو خفاجى، أولى حلقات برنامج "أون اليوم"، في الثامنة والنصف مساءً، والمقرر عرضه عبر فضائية "أون لايف".



وتقدم لبنى عسل، "أون اليوم" يوميًا من السبت إلى الأربعاء من الثامنة والنصف وحتى العاشرة مساءً، فيما يقدم حلقتي الخميس والجمعة الإعلامي عمرو خفاجي، ويلقي البرنامج الضوء على الأحداث والقضايا اليومية كافة.