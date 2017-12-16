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طاقة
بدء ضخ الغاز من ظهر إلى الشبكة القومية
السبت 16 ديسمبر 2017 02:18 م
الملا 55
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الملا 55
نسمة بيومي و عمر سالم:
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية من بورسعيد اليوم السبت،، عن بدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية بحقل "ظهر" إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة .
وأكد "الملا" أن هذا الحدث يُمثل علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة ، وذلك بعد نجاح وضع باكورة إنتاج "ظهر" على خريطة الإنتاج فى وقت قياسى غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة فى دول العالم .
وأشار إلى أن هذا النجاح راجع إلى دعم القيادة السياسية ومتابعتها عن كثب مراحل تنفيذ المشروع أولاً بأول، لتذليل أى عقبات قد تؤخر تحقيقه ، وكذلك الشراكة الإستراتيجية والتعاون المثمر مع شركة "إينى" الإيطالية التي عجلت بخطة تنمية الحقل وتعاونها مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع "بتروجت" و"إنبى" وخدمات البترول البحرية، وأيضاً العاملين فى المشروع الذين بذلوا جهداً غير عادي وكانوا يسابقون الزمن من أجل تحقيق المشروع فى الوقت الزمنى المحدد .
وأوضح أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع والمخطط لها فى يونيو 2018 سيصل الإنتاج تدريجياً إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وهو ما سيساهم إيجابياً فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف الوزير أنه فور الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ، وأنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة فى نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال جميع مراحل المشروع إلى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يومياً .
البترول
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