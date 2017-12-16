القومي للبحوث يطرح منتجًا لزيادة إنتاج الاستزراع السمكي

القومي للبحوث يطرح منتجًا

المال - خاص



استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه، الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، حول استخدام منتج EMR1 والازولا؛ بهدف زيادة إنتاج الاستزراع السمكي.



وأشار التقرير إلى أن قسم بحوث الأحياء المائية بشعبة البحوت البيطرية بالمركز القومي للبحوث، أنتج بالتعاون مع مؤسسة (إيد على إيد للتنمية) بناءً على بروتوكول التعاون المبرم بينهما، مادة (EMR1) - مخصب حيوي لأحواض الإنتاج السمكى- موضحًا أن هذه المادة تتميز بسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى الإنتاج الغزير ورخص التكلفة مقارنة بأسعار الأعلاف المركزة عالية التكلفة، ويتميز بتعزيز الجهاز المناعي للأسماك من أجل مقاومة الأمراض.



وأوضح التقرير أنه تم تجريب هذا المنتج الجديد EMR1 بمزرعة خاصة بمحافظة الشرقية تابعة لمؤسسة (إيد علي إيد)، ووصلت معدلات الإنتاج إلى معدلات جيدة بدون استخدام الأعلاف المركزة، ولكن باستخدام (الازولا) قليلة التكلفة سهلة الاستزراع ومنتج EMR1.



جدير بالذكر أن مؤسسة (إيد على إيد للتنمية)، أهلية تنموية ذات نفع عام، وتعمل على تنمية الفقراء وبخاصة مزارعى الوجه القبلى من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة الخاصة بالمزارع.