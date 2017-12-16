أكيومن تقاضي الرقابة المالية والبورصة وأصول بسبب غاز مصر

أكيومن

جهاد سالم:



تقدمت شركة "أكيومن" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف العمل بتقييم سعر سهم غاز مصر بمبلغ 175 جنيهًا، وإلزام شركة أصول عربية للاستشارات المالية، ورئيس شركة غاز مصر، بسحب تقرير التقييم الذي حدد سعر سهم غاز مصر بمبلغ 175 جنيهًا، لمخالفته الأسس التي بُنى عليها تقرير المستشار المالي المستقل والتي تصل بالقيمة العادلة للسهم الى مبلغ 686 جنيها كحد أدني.



اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1048 لسنة 9 ق كلاً من الممثل القانوني لشركة أصول عربية للاستشارات المالية والتي كلفتها هيئة الرقابة المالية بإعداد دراسة حول قيمة السهم، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفته، ورئيس البورصة بصفته.



وتقدمت شركة "أكيومن" لتكوين وإدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار بالدعوي بصفتها متعامل على شراء سهم غاز مصر ، لمجموعة من العملاء والذين تضررو من التقييم غير العادل للسهم.



قالت شركة أكيومن في دعوتها أن شركة أصول عربية أصدرت في 4 أكتوبر 2017 تقريرًا بتقدير القيمة العادلة لسهم شركة غاز مصر بناء على تكليف من شركة غاز مصر، وانتهى في نتيجته إلى أن القيمة العادلة للسهم تقدر بـ 175.39 جنيه، وتم اعتماد نتيجة التقييم من جانب هيئة الرقابة المالية، ورغم تحديد القيمة العادلة للسهم إلا أن سعره السوقي استمر في الارتفاع، وهو ما يدل على عدم الدقة في عمليات التقييم.



أضافت "أكيومن" في دعواها أن القيمة العادلة محل تقرير المستشار المالي المستقل لاتصادف حقيقة الواقع، وطالبت الشركة رئيس البورصة إلزام شركة غاز مصر وشركة أصول عربية بإظهار ميزانية الشركات التي تساهم فيها غاز مصر، والتي تزيد عن 15 شركة، وبالتالي فإن نصيبها في الأرباح يجعل القيمة العادلة للسهم الواردة في تقرير التقييم متواضعًا للغاية.