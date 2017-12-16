بروتوكول تعاون لإتاحة وسائل النقل لذوى الاحتياجات الخاصة

هشام عرفات وزير النقل

مدحت إسماعيل



وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة النقل والنقابة العامة للمهندسين، للعمل على تطبيق كود الإتاحة لذوى الإعاقة فى وسائل النقل ومرافقها التابعة لوزارة النقل، على أن يتم ذلك فى المشروعات المستقبلية للوزارة والعمل على توفير الموارد المالية لتأهيل الوسائل والمرافق الحالية.



وصرح وزير النقل، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى إتاحة وتيسير إستخدام وسائل النقل المختلفة، والذي يعد حقًا أصيلاً للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أنه يشمل تبادل الطرفان التعاون في هذا المجال وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ وضع إستراتيجية متكاملة لتوفير وسائل الإتاحة والتمكين لذوى الإعاقة بوسائل النقل والمواصلات المختلفة، بإضافة التعديلات الممكنة على المواصلات ومرافقها الحالية، وضمان تحقق الإتاحة فى وسائل المواصلات الجديدة ومرافقها لكافة الاحتياجات الخاصة، ودراسة أوجة القصور في تحقيق الإتاحة بمختلف وسائل النقل والمحطات التابعة لهيئات وزارة النقل ووضع الحلول المناسبة لها، والعمل على ضمان تفعيل وسائل الإتاحة الموجودة بكافة محطات المركبات كالمصاعد واللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية والصوتية، وتنفيذ محطة ومركبة نموذجية فى كل وسيلة من وسائل النقل التابعة للوزارة تكون مجهزة بكافة وسائل الإتاحة والتمكين للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.



وأضاف الوزير، أن البروتوكول يشمل أيضًا تشكيل لجنة من المتخصصين فى مجال إتاحة وسائل وخدمات النقل من وزارة النقل والنقابة العامة للمهندسين، وجمعية خريجى كلية الهندسة جامعة عين شمس، ومجموعة شموس لا تغيب والجهات الممولة لتحقيق هذا الغرض، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تشاور وحوار دائم بين الطرفين حول تطبيق أهداف هذا البروتوكول من خلال برامج عمل سنوية مشتركة، ويتم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ كل مشروع على حده يتضمن تفصيلات وإجراءات التنفيذ.



وأوضح نقيب المهندسين، أنه سيتم تخصيص جوائز تشجيعية بالتعاون مع الجامعات، من خلال المشروعات الطلابية لإنتاج أفضل تصميم فى مجال إتاحة مختلف وسائل النقل للأشخاص ذوى الإعاقة، ولأفضل رسالة علمية فى هذا المجال، والتعاون مع المراكز البحثية بكليات الهندسة المصرية لتقديم الدعم التقنى لعمل نماذج لتطوير المركبات الحالية لتحتوى على وسائل الإتاحة اللازمة لذوى الإعاقة.



وأكد أنه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى سيتم عقد ندوات توعوية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فى التنقل والإتاحة وعن كيفية التعامل وتقديم المساعدة والإرشادات لهم.



ولفت المهندس أحمد رمزى، رئيس المبادرة ونائب رئيس جمعية خريجى كلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى أن المبادرة تتم تحت رعاية السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارة، وإحدى عشر وزارة معنية منها، وزارة النقل، كما سيتم تشكيل لجنة دائمة للعمل على تحقيق الأهداف طويلة المدى للمبادرة.



وبين المهندس خالد توكل، وكيل المبادرة، وأمين صندوق جمعية خريجى كلية الهندسة جامعة عين شمس، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات المقاولات الكبرى الخاصة لتطوير إحدى محطات مترو الأنفاق، طبقاً لكود الإتاحة المصرى والمعايير الدولية.



وأشار المهندس أسامة زكى، أمين عام المبادرة، وأمين مساعد جمعية خريجى كلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى أن المبادرة تقام فى إطار إطلاق فخامة رئيس الجمهورية، إعتبار عام 2018 لذوى الإحتياجات الخاصة، وأن المبادرة بدأت فى الثامن عشر من شهر نوفمبر 2017 وتستمر حتى 26 يناير 2018، مؤكدًا أن مجموعة مهندسى "شموس لا تغيب" تحمل البسمة كل عام من المهندسين لكل المصريين من خلال تنظيم مبادرة كل عام تعمل على خدمة محور من محاور تنمية المجتمع.