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نقل وملاحة
وزير النقل يوضح علاقة سعر تذكرة المترو بالبيض
السبت 16 ديسمبر 2017 12:33 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
مدحت إسماعيل
أوضح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن تصريحاته التي ذكرت نهاية الأسبوع الماضي حول مقارنة ثمن تذكرة المترو بـ 3 يورو، لم تفهم بالشكل الصحيح، مضيفا ان المقصود من المقارنة هو تطبيق النظرية الاقتصادية أو المفهموم الاقتصادي، القائم على سلة البضائع التي من خلالها يتم قياس القوة الشرائية للمنتج أو الخدمة المقدمة.
وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل، ونقابة المهندسين، أن سلة البضائع تتكون من " سندوتش هامبورج، وتفاح ـ وبيض"، مضيفاً " احنا معندناش غير فول وطعمية فى الفطار"، مستطرداً حديثه " تذكرة المترو فى فرنسا بـ3 يورو، لكن دخل الافراد هناك مختلف عن وضعنا، والجمارك والضرائب أيضاً مختلفة".
وتابع: من خلال المقارنة بين جميع الدول فى قيمة التذكرة والخدمة المقدمة اكتشفنا إننا احنا أرخص دولة في العالم"، متابعاً: رفع تذكرة المترو ستكون وفقاً لعدد المحطات فلا يمكن أن تكون قيمة التذكرة لـ80 كيلو هي نفس القيمة لـ5 كيلو"، على حد تعبيره.
مترو الأنفاق
فرنسا
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