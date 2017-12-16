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سيـــاســة
برلمانية: القوانين تنشر بوسائل الإعلام قبل العرض علينا
السبت 16 ديسمبر 2017 12:14 م
النائبة مايسة عطوة 88
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النائبة مايسة عطوة 88
ياسمين فواز
طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لدعم مصر الأمانة العامة، بسرعة نشر مشروعات القوانين ومواعيد اللجان والجلسات العامة، وتقارير اللجان على التابلت البرلماني قبل أن ينشر فى وسائل الإعلام والصحافة.
وأردفت عطوة، يتم سؤالنا من جانب وسائل الإعلام على مشروعات قوانين لا نعلم عنها شيء، خاصة وأن المصدر الرسمي لها لم يخبرنا بما يتم تداوله.
ولفتت إلى أن هناك مشروع قانون المحال العامة نشر فى الإعلام في الوقت الذي لم تم إرساله على التابلت، وأيضًا فى سابقة أخرى، إضافة إلى قانون التأمين الصحي الذي نشر فى الإعلام، ولم ينشر على التابلت إلا بعد جلسة اللجنة بيومين.
وأكملت عطوة أن ما سبق يأتي بخلاف القوانين التى نسمع عنها فى الإعلام، ولا نعلم إذا ما كانت أدرجت بجلسات البرلمان من عدمه، مضيفة أن اللائحة الداخلية للبرلمان تلزم البرلمان بتوزيع التقارير ومشروعات القوانين قبل المناقشة بـ 48 ساعة على الأقل إلا أن هذا لا يحدث!! ولا يوجد تفسير لذلك!!
وطالبت الأمانة العامة بأن تشدد على مسئولي تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان بتفادي هذا الموضوع كى يتمكن البرلمان من ممارسة أعماله.
البرلمان
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