الصناعات الغذائية تعلن التزامها بتدوين الأسعار على السلع

السلع

عمر سالم:



رحبت غرفة الصناعات الغذائية وجميع أعضائها بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 بشان تدوين الأسعار على السلع الغذائية، وذلك لتعدد آثاره الإيجابية كالحفاظ علي مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع، ضبط الأسواق، تشجيع القطاع الرسمي، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام .



وأوضحت الغرفة أن القرار خطوة هامة وداعمة لقطاع الصناعات الغذائية لأنه ينص على إلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك حقيقة السلعة وكميتها وكذا إلزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وبحسب القرار يتم الإعلان عن السعر إما بكتابة السعر علي السلعة ذاتها أو أغلقتها، أو وضع ملصق "استيكر" علي العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك علي الأرفف تحت كل سلعة.



وأشاد أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة بالتعاون المثمر وبمجهودات جميع الإطراف المعنية متمثلة في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية للخروج بهذه النتيجة التوافقية، مؤكدا أن هذا يعد مثالاً يحتذى به في الجدية والعمل الدؤوب والمثمر من واقع الحرص على مصلحة المستهلك في المقام الأول والصناع والتجار معاً، كما يعد مثالا للتكامل والتوافق بين كافة الأطراف في الرؤي حول القضايا المهمة التي تمس الصناعة الوطنية.



وأضاف الجزايرلي أنه يشعر بالارتياح الشديد لتحقيق هذه النتيجة، موضحاً أنها كانت مطلباً ملحاً للغرفة في إطار جهودها المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية.



كما أضاف أنه "لايمكن أن نغفل دور وزير التجارة والصناعة وتفهمه ودعمه لمطالب هذا القطاع الصناعي الحيوي والهام والمؤثر في الحياة اليومية للمواطن المصري على كافة مستوياته المعيشية. واكد الجزايرلي ان مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية و الجهاز التنفيذي لها سوف يواصلوا سعيهم الحثيث والمستمر من اجل دعم و تطوير وخدمة القطاع.