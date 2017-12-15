OUD تطلق أحدث مشروعاتها Parrotel بشرم الشيخ

خلال مشاركتها بمعرض نكست موف

محمد محمد فريد: يضم 1500 وحدة و350 تاون هاوس وأكبر بحيرات صناعية بالبحر الأحمر

تقدمنا بطلب للحصول على قطعتين بالعاصمة الجديدة 50 فدانًا و10 آلاف متر





المال- خاص









أطلقت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD" أحدث مشروعاتها "Parrotel" فى نبق بشرم الشيخ، باستثمارات مليار و600 مليون جنيه، خلال معرض نكست موف العقارى المنعقد حاليًّا بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.



قال محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن الشركة طرحت أولى وحدات المشروع للتسويق على العملاء خلال المعرض، ويضم 1500 وحدة و350 تاون هاوس و3 فنادق، بالإضافة إلى خدمات متنوعة ترفيهية وتجارية، ويعد المشروع أكبر المشروعات التى تضم بحيرات صناعية بالبحر الأحمر.

وأضاف أن الشركة تستهدف تنفيذ وطرح مشروعات جديدة خلال 2018، حيث حصلت على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة ضمن الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام السعر المعلن، وكانت الشركة هى المتقدمة الوحيدة بعرض للشراء، وسيتم قريبًا إنهاء إجراءات التخصيص، ومن المتوقع البدء فى المشروع أيضًا خلال العام الجديد.

ولفت إلى أن الشركة تقدمت بعرضين لشراء قطعتى أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأولى 50 فدانًا، وتستهدف الشركة تنميتها فى تنفيذ مشروع سكنى عمرانى متكامل، والثانية 10 آلاف متر، وسيتم تنميتها فى إقامة مشروع خدمى مختلط عبارة عن برج يضم الدور الأول والأرضى خدمات تجارية، والثانى والثالث إدارية، وبدءًا من الرابع عيادات طبية، وتم الحصول على الموافقة المبدئية من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأكد أن الشركة حرصت على الحصول على قطع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها المستقبل العمرانى، ومع قدرتها على تحقيق طفرات سعرية فى المرحلة المقبلة مع بدء نقل المبانى والمؤسسات الحكومية إليها، بالإضافة إلى اتسامها بالمرافق والبنية التحتية المتميزة والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم فى 2018 أيضًا إطلاق مرحلة جديدة من مشروعها "أوريتنال كوست" بمرسى علم، وهى مرحلة على حوالى 350 ألف متر، وسيتم خلالها تنفيذ مبان على الطراز المعمارى النوبى.



ويمتد مشروع أوريتنال كوست على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويتمتع بواجهة بحرية 7.5 كم، ويشتمل على 13 مرحلة جار حاليًّا تنفيذ المرحلة الثانية منه، وهى "ماتنجى"، ويضم المشروع خدمات متنوعة، منها 12 فندقًا بفئات مختلفة تقسم إلى 3 فنادق 5 نجوم و5 فنادق 4 نجوم، والمتبقي بين 3 و2 نجمة، وموتيلات، كما يشمل ملعب جولف 18 حفرة، بالإضافة إلى مارينا عالمية سيتم البدء فى تنفيذها أيضًا خلال 2018.

ونوه بأن الشركة تطرح أيضًا خلال معرض نكست عدة مشروعات أخرى، منها هليوبوليس هيلز بالعبور، ويقع على حوالى 18 فدانًا ويضم 164 تاون هاوس، وتركز الشركة من خلال المشروع على تنفيذ فيلات بمساحات صغرى تلائم احتياجات العملاء وتتيح لهم الحصول على فيلا مميزة بسعر وحدة فى التجمع الخامس، لافتًا إلى أن الشركة سوقت حوالى 65% من إجمالى وحدات المشروع، والذى تم طرحه خلال معرض سيتى سكيب الذى عقد فى مارس الماضى، ومن المستهدف تسويق باقى المشروع خلال نكست موف.

وذكر أن الشركة تطرح مشروع بارون بلازا وهو أول برج زجاجى سكنى، ويقام بمشروع البارون سيتى على الطريق الدائرى أمام كارفور المعادى، وتبلغ مساحة بارون بلازا 3500 متر بارتفاع أرضى و10 أدوار، وتم طرح المشروع منذ أسابيع، وتقدم الشركة عروضًا خاصة خلال المعرض، ليصبح سعر المتر من 9500 جنيه إلى 12 ألف جنيه، والسداد 10% مقدمًا، والباقى على 4 سنوات.

وألمح إلى أن الشركة تنفذ مشروعات أخرى، منها الكوربة ريزيدنس بمصر الجديدة، كما تقوم الشركة بتنفيذ فندق سيتى بيزنيس هوتيل بالعاشر من رمضان، وفندق لابلايا بمارينا الساحل الشمالى، والبارون مول بالقطامية، وفاميلى سنتر الذى يقع على طريق الإسماعيلية.



وأكد أن أغلب مشروعات الشركة تخاطب شريحة فوق متوسطى الدخل، وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 و140 مترًا، وهى التى تتسم بطلب متزايد من العملاء واحتياج حقيقي.

وشاركت الشرقيون، خلال المعرض، بـ3 أجنحة كبرى لتلبية الطلب المتزايد من العملاء ومنع الازدحام والتكدس، وقد شهدت أجنحة الشركة إقبالًا من العملاء خلال المعرض لتنوع المشروعات وملاءمتها احتياجات الشريحة الكبرى من العملاء.