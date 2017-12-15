القدس وعودة السياحة الروسية.. أهم موضوعات توك شو الليلة

عودة السياحة الروسية لمصر واستقبال أبطال الألعاب البارالمبية في "الجُمعة في مصر" على "MBC مصر"

يواصل برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الدكتورة ياسمين سعيد على "MBC مصر"، فى السادسة مساءً، مُتابعته المميّزة للشأن المصري، ويناقش البرنامج في الفقرة الأولى عودة السياحة الروسية لمصر وتوقيع البروتوكول الأمني في موسكو، وتستضيف المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني الأسبق، وعلي غنيم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الأسبق، وفي الفقرة الثانية يحتفل البرنامج بأبطال العالم في الألعاب البارالمبية التي أقيمت مؤخرًا بالمكسيك، ويستضيف شعبان يحيى المدرب العام لمنتخب مصر للألعاب البارالمبية، وأبطال مصر في اللعبات المختلفة شريف عثمان الحاصل على ذهبية رفع الأثقال البارالمبية، وآية أيمن الحاصلة على برونزية السباحة البارالمبية، ويستضيف البرنامج في الفقرة الثالثة الفنانة ندى بسيوني لتتحدث عن أعمالها الفنية الجديدة.







محسن محيي الدين فى "مساء dmc"

يفتح الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج مساء Dmc، على قناة dmc، في العاشرة مساءً، ملف اتحاد طلاب الجامعات، ويناقش رؤساء اتحادات جامعات "القاهرة، الإسكندرية، حلوان، وعين شمس"، عن السبب في عدم إقبال الطلاب، وماذا يستفيد الطلاب من اتحاد الطلبة.





وفي الفقرة الثانية من البرنامج يلتقى كمال، الفنان محسن محيي الدين، حيث يكشف لماذا لم يستمر جيل الثمانينيات، وكيف يرى الدراما اليوم، وهل استطاع المخرجون سد فراغ رحيل المخرج يوسف شاهين.





القدس مدينة الأديان فى "القاهرة 360" على القاهرة والناس

يناقش الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج القاهرة 360، الذي يبث على شاشة "القاهرة والناس"، فى العاشرة مساءً، موضوع القدس مدينة الأديان، ولماذا هي مدينة مقدسة، والعلاقة بين مصر الدولة والقدس المدينة، وهل يسجل التاريخ القديم تلك العلاقة، ولماذا يستبيح الأمريكان والصهاينة حقائق التاريخ، وكيف يمكن تقويم السياسة بالعلم. ويحلل الفقرة مع الإعلامي أحمد سالم في الاستديو الدكتور وسيم السيسي المفكر والباحث في علم المصريات.





وفى الفقرة الثانية من البرنامج يناقش سالم أرض الميعاد في الحضارة المصرية القديمة هل هي حقيقة أم خيال.









رشا نبيل تتضامن مع القدس فى "كلام تانى" على دريم

تقدم الإعلامية رشا نبيل، فى حلقة خاصة من برنامج "كلام تاني" تضامنًا مع القدس، فى العاشرة مساء، على شاشة "دريم"، وتشارك رشا "أطفال مصر بخير"، في وقفة من استديو البرنامج دعمًا للشعب الفلسطيني وانتصارًا لشعار القدس عربية و"القدس عاصمة فلسطين".

وفي الفقرة الثانية من الحلقة تستضيف رشا، آية مكرم ملكة جمال محجبات مصر 2018، والوصيفة الأولى للملكة دنيا محمود، والوصيفة الثانية للملكة آية شاكر، حيث يروين تجربتهن مع ملكات جمال المحجبات، وكواليس الاستعداد للمسابقة وفرحة الفوز باللقب.

كما يستضيف البرنامج آية محمود صاحبة فكرة مسابقة لكرة القدم، تنظمها للسنة الثالثة على التوالي، وتحتفل مع أول فريق كرة قدم لذوات "القدم الواحدة"، بتأسيس فريق من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحلم الراقص بالعكاز وزملائه.

ملف الدعاية الانتخابية فى انتخابات الأندية ببرنامج "صدى الرياضة"