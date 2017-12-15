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بورصة وشركات
القلعة وأوراسكوم للاتصالات أنشط شركات البورصة خلال أسبوع
الجمعة 15 ديسمبر 2017 03:51 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال - خاص
احتلت شركة القلعة للاستشارات المالية صدارة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة من حيث كمية التداول، الأسبوع الحالي، وذلك عبر بيع وشراء 138.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها 186.3 مليون جنيه.
وجاءت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام في المرتبة الثانية بتداول 131.1 مليون ورقة، بقيمة 96.3 مليون جنيه، في حين تزيل القائمة شركة العربية لحليج الأقطان بتداول 23.1 مليون ورقة بلغت قيمتها 134.8 مليون جنيه.
يشار إلى أن البورصة سجلت ارتفاعات جماعية هذا الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي 2.69%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.85%، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 5.07%.
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