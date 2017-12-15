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استثمار
وزيرة الهجرة تستعرض جهود التنمية خلال لقائها المصريين بالإمارات
الجمعة 15 ديسمبر 2017 02:08 م
وزيرة الهجرة بالإمارات
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وزيرة الهجرة بالإمارات
ولاء البري
التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلين عن الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر "النادي المصري بدبي"، بحضور السفير وائل جاد سفيرنا في دولة الإمارات، والقنصل العام طارق عبد الحميد، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للشئون الفنية، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، والمهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، الذين شاركوا في فاعليات مؤتمر ومعرض الاستثمار العقارى فى أبوظبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، المنعقد تحت عنوان: "مصر بتقرب لك"، وتنظمه شركة إكسبو ريبابليك المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية للمصريين والأجانب خارج مصر، في الفترة من 14-16 ديسمبر 2017 بأرض المعارض.
ويهدف المعرض لجذب المصريين المقيمين في دولة الإمارات، والأجانب للتعرف على الفرص العقارية والاستثمارية في جمهورية مصر العربية،حيث نجحت الشركة المنظمة في التعاقد مع كبرى شركات الاستثمار العقاري في مصر، حيث تم التعاقد مع نحو 16 شركة تطوير عقارى كبرى، لعرض مشروعاتها.
وصفت مكرم لقاء الجالية بالمثمر، حيث استعرضت كافة المستجدات علي الساحة الداخلية، وأهم التحديات التي تواجه الوطن، من حرب ضد الاٍرهاب، وحرب إعلامية أو اقتصادية، ونقلت وزيرة الهجرة رسالة طمأنة للمصريين بالخارج، على وطنهم الذي يحقق تقدما ونموا غير مسبوق في كافة المجالات ويقف صلبا رغم التهديدات الإقليمية والاوضاع المتوترة في المنطقة، مما يجعلنا فخورين بما نحققه من إنجاز واستقرار ونجاح، ملفتة النظر إلى أن مصر قلب العالم والمنطقة العربية ولذلك هي مستهدفة.
وطلبت من المصريين بالخارج عدم الانسياق وراء أي شائعات تبث حول الوطن عبر منصات التواصل الاجتماعي والحذر من أَي حوارات سلبية تهدف إلى بث الاحباط وتؤثر علي الدولة
وناشدت المصريين بالخارج المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم الدولة، وأشارت إلى أن اجتماعها مع اللجنة العليا للانتخابات جاء لتذليل أي عقبات أمام الناخبين بالخارج.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم خلال اللقاء: الدولة مهتمة بالمصريين بالخارج، ونعمل على التواصل معهم، وأن يشاركوا فى حركة التنمية التى تحدث فى مصر حاليا، مشيرة إلى قانون المظلة التأمينية الذي يتم اعداده بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة تتعاون مع عدد من الوزارات المختلفة فى ملفات كثيرة تتعلق بالمصريين بالخارج، فعلى سبيل المثال نعمل مع وزارة الإسكان على توفير وحدات سكنية للعاملين المصريين بالخارج، وقطع أراض مختلفة، وقد قطعنا شوطا كبيرا فى تحقيق رغبات المصريين بالخارج فى هذا الملف، كما يتم التنسيق حاليا أيضا مع شركة العاصمة الادارية الجديدة لتوفير قطع أراض وتنفيذ كمبوند خاص بالمصريين بالخارج فى العاصمة الادارية.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: تم توفير خدمة الشباك الواحد للمصريين بالخارج، في عدد من الوزارات الاستثمار والجوازات والتجنيد،ووزارة الإسكان، التي خصصت مبني متكاملا يقدم خدمة سريعة للمصريين بالخارج للراغبين في الحصول قطع أراض أو وحدات سكنية، وهو مركز مخصص لهذا الغرض، يقدم خدمة على أعلى مستوى، ويحل كل مشكلاتهم، وتم بالتعاون مع وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أقدم له الشكر على دعمه المستمر.
وقالت إنه يتم بالتعاون مع وزارة الصناعة حاليا الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية، ونسعى لطرح أفضل سبل الاستثمار على المصريين بالخارج، وإشراكهم فى المشروعات القومية المنفذة بوطنهم، وهم يشعرون بما تحتاجه الدولة مثل المواطنين بالداخل، واستعرضت عددا من المشروعات التنموية نفخر بها مثل مشروع للاستزراع السمكي بكفر الشيخ بغليون، ومشروعات المثلث الذهبي ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي، ومشروع استزراع المليون ونصف فدان.
كما عرضت الوزيرة، خلال كلمتها بعض الجهود التى تنفذها الوزارة، بالمشاركة المجتمعية للمصريين فى الخارج، خاصة دعم التنمية في شمال سيناء بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، عقب الحادث الإرهابي الخسيس استهدف المصلين في مسجد الروضة الشهر الماضي، ودعم الوزارة لعدد من المشروعات الصحية، مثل دعم مستشفيات:57357، وبهية، والأورمان لعلاج السرطان بالصعيد، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به المصريون بالخارج لدعم تلك المشروعات التنموية
وفى كلمته استعرض المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، دور الوزارة في تنظيم المؤتمرات والمعارض العقارية خاصة بالخارج، لما لها من مردود إيجابى كبير، كما أن لدينا نحو 10 ملايين مصرى يعملون بالخارج، ونحن مهتمون بتوفير احتياجاتهم المختلفة.
وشدد مساعد وزير الإسكان على أن أكبر تحد يواجه الدولة حاليا، هو سرعة التنمية، ولذا نعمل فى سباق مع الزمن حاليا لتنمية المدن الجديدة، فلدينا حاليا نحو 13 مدينة جديدة يتم تنفيذها، بخلاف المدن الأخرى، والتي تخدم جوانب كثيرة، منها استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، وتوفير فرص للاستثمار، ويكفى أن نؤكد أن فرص العمل التى وفرها قطاع التشييد والبناء فى السنوات الثلاث الماضية تقترب من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نظرا لأن هذا القطاع يرتبط به نحو 100 صناعة.
وأوضح أن الدولة تهتم كثيرا بالمصريين بالخارج، وقد تم حتى الآن بيع نحو 10 آلاف قطعة أرض بمشروع بيت الوطن لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بخلاف الوحدات السكنية التى تم توفيرها لهم وتلبي مختلف الشرائح والدخول، كما استعرض الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة وموافقة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان علي تخصيص أراضي للمصريين بالخارج ومدينة سكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وفِي ختام اللقاء تم فتح باب المناقشة والاستماع لمطالب ومقترحات المواطنين، وعبر الحاضرون عن ترشيحهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة،مؤكدين خالص تقديرهم لما تقوم به القيادة السياسية للدولة، وما لمسوه من تقدم ومشروعات تنموية، واستقرار يحتاج إلى متابعة واستكمال العمل معا لنصل إلى هدفنا المنشود لمزيد من التقدم لمصر وطننا الغالي.
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