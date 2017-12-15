ميناء غرب بورسعيد يستقبل ركاب الباتروس

والتوكيل يطالب مميش وعرفات بتحفيز السفن السياحية





بورسعيد _ أمانى العزازى

يستقبل ميناء غرب بورسعيد السياحى، عصر اليوم الجمعة، السفينة السياحية (الباتروس) التابعة لتوكيل "ورمس" للملاحة، قادمة من إيلات في طريقها لمالطا، وجنسيتها بهاما.

يبلغ طول السفينة 205,4 متر وغاطسها 7,5 فيما تبلغ حمولتها الكلية 28518 طنا،

وتحمل 651 راكبا بالإضافة إلى طاقمها المكون من 338 بحارا.

ومن المقرر أن يصعد 55 راكبا من ركاب السفينة الموجودين بميناء بورسعيد السياحى على متنها مرة أخرى بعد توقف السفينة بميناء شرم الشيخ ونزولهم لزيارة المعالم السياحية بجنوب سيناء، ثم قدومهم بالطريق البرى تمهيدا لاستكمال رحلتهم على متن "الباتروس" إلى مالطة ثم إيلات.

فيما كشف المدير التجارى بتوكيل "ورمس" التابع له السفينة عدم حصولها على أي خدمات تموين من الموانئ المصرية التي مرت بها سواء في شرم الشيخ أو السويس فيما حصلت على خدماتها من ميناء إيلات نظرا لارتفاع رسوم الانتفاع بتقديم خدمات التموين للسفينة بالمياه والوقود واحتياجاتها الأخرى.

وناشد المصدر وزير النقل، المهندس هشام عرفات، بإعادة النظر في قرار 800 لسنة 2016 والقرار 488 لسنة 2015 المتعلق برفع مقابل الخدمات بالموانئ.

وطالب بالعودة لتطبيق قرار 85 لسنة 97 الخاص بمعاملة السفن السياحية الأجنبية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.

كما طالب الفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين قناة السويس والاقتصادية بمنح تخفيضات للسفن السياحية خلال عبورها قناة السويس والتي تقوم خلال رحلتها بزيارة أكثر من ميناء سياحى مصري لتحفيزها.



